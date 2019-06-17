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Ağız kokusuna çözüm olan 5 etkili yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.06.2019 09:36 | Son Güncelleme

İnsanı kendinden bile soğutan ağız kokusu için 5 etkili yöntemi sizler için araştırdık, buyursunlar.

Ağız kokusuna çözüm olan 5 etkili yöntem

Kötü nefes kokusu, kötü alışkanlıkların sonucu çoğalabilen bakteriler yüzünden ortaya çıkar. Böyle bir sorunu siz de yaşıyorsanız ağız ve diliniz için daha hijyenik davranmalısınız ve beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmelisiniz. Kötü nefes kokusuna sebep olan bazı durumlar şöyle:

Çok fazla kükürtlü yemek tüketmek
Sigara ve alkol
Ağız mikrobiyomu
Dişeti hastalığı
Stres ve endişe
Oral enfeksiyonlar
Diş çürükleri

Derhal nefesten kurtulmanız gerekiyorsa ve yanında diş fırçası veya sakız yoksa, kokuyu azaltmanın bazı etkili yolları var

Su için
su
Ağzımızdaki bakteriler kötü gaz ve tükürüğü salgılar. Bunun için ağzınızı daha çok nemlendirmelisiniz. Ağzınızın kurumasına izin vermeyin. Her fırsatta bir bardak su için.

Nane, maydanoz veya fesleğen gibi otlar çiğneyin
nane
Çiğnediğiniz bu otlar, kendi kokuları sayesinde ağızda oluşan kötü kokuları baskılayacaktır. Etkili bir yöntemdir ancak kısa süre için sizi idare eder.

Elma yemek iyi bir yöntem
elma
Evden ayrılırken yanınıza elma almayı ihmal etmeyin. Elma ağızda kötü koku nötralize eden okside polifenoller içerir. Ayrıca diş sağlığı için de son derece önemli bir besin kaynağıdır.

Limon emebilirsiniz
limon
Limonun koku üreten bakterileri öldürme özelliği vardır. Sadece bir dilim limonu emebilir ya da onu bir bardak suya karıştırabilirsiniz. Özellikle sarımsak ya da soğan yedikten sonra çok etkilidir.

Kahve için
kahve
Ağız boşluğunda bulunan bakterilerin artıkları olan sülfürlü bileşikler kötü nefes kokusuna neden olur. Bu aşamada kahve çiğnemek sülfür bileşenlerini ortadan kaldıracaktır. Kahve çekirdeği çiğnemek istemiyorsanız bunun yerine Türk kahvesi de içebilirsiniz.

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