Ağız kokusuna çözüm olan 5 etkili yöntem

Kötü nefes kokusu, kötü alışkanlıkların sonucu çoğalabilen bakteriler yüzünden ortaya çıkar. Böyle bir sorunu siz de yaşıyorsanız ağız ve diliniz için daha hijyenik davranmalısınız ve beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmelisiniz. Kötü nefes kokusuna sebep olan bazı durumlar şöyle:

Çok fazla kükürtlü yemek tüketmek

Sigara ve alkol

Ağız mikrobiyomu

Dişeti hastalığı

Stres ve endişe

Oral enfeksiyonlar

Diş çürükleri

Derhal nefesten kurtulmanız gerekiyorsa ve yanında diş fırçası veya sakız yoksa, kokuyu azaltmanın bazı etkili yolları var

Su için



Ağzımızdaki bakteriler kötü gaz ve tükürüğü salgılar. Bunun için ağzınızı daha çok nemlendirmelisiniz. Ağzınızın kurumasına izin vermeyin. Her fırsatta bir bardak su için.

Nane, maydanoz veya fesleğen gibi otlar çiğneyin



Çiğnediğiniz bu otlar, kendi kokuları sayesinde ağızda oluşan kötü kokuları baskılayacaktır. Etkili bir yöntemdir ancak kısa süre için sizi idare eder.

Elma yemek iyi bir yöntem



Evden ayrılırken yanınıza elma almayı ihmal etmeyin. Elma ağızda kötü koku nötralize eden okside polifenoller içerir. Ayrıca diş sağlığı için de son derece önemli bir besin kaynağıdır.