Sadece tatlısı yapılmıyor! Ağız sulandıran ayva dolması tarifi

Ayva, kilo vermek isteyenlerin mutfakta baş köşeye oturttuğu bir meyve. Kışın yaşanan ayva bolluğu, bu meyveyle yapılan birbirinden lezzetli ve ilginç tarifleri de beraberinde getiriyor. Kereviz gibi sebze yemeklerine katabileceğiniz ayva ile dolma da yapabileceğinizi söylesek ne dersiniz? Ayva dolması özellikle de İç Anadolu mutfağında çok sevilen ve geleneksel bir lezzet. Tüm püf noktalarıyla ekşi, tatlı, acı ve tuzlu dörtlüsünün muhteşem birlikteliğini damaklara taşıyan nefis bir ayva dolması tarifi için hazır mısınız?

AYVA DOLMASI TARİFİ

MALZEMELER

4 orta boy ayva (Malzemeleri kişi sayısına göre artırabilirsiniz)

1 küçük soğan

2 çorba kaşığı haşlanmış bulgur ya da pirinç

4 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

3 çorba kaşığı üzüm pekmezi (renk ve tat vermesi için)

1 çay bardağı kadar dolmalık kıyma veya çok ince doğranmış kuzu eti

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım limon suyu

Karabiber, kimyon, pul biber

Maydanoz

Ceviz

YAPILIŞI