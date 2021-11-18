Sadece tatlısı yapılmıyor! Ağız sulandıran ayva dolması tarifi

Ayva, kilo vermek isteyenlerin mutfakta baş köşeye oturttuğu bir meyve. Kışın yaşanan ayva bolluğu, bu meyveyle yapılan birbirinden lezzetli ve ilginç tarifleri de beraberinde getiriyor. Kereviz gibi sebze yemeklerine katabileceğiniz ayva ile dolma da yapabileceğinizi söylesek ne dersiniz? Ayva dolması özellikle de İç Anadolu mutfağında çok sevilen ve geleneksel bir lezzet. Tüm püf noktalarıyla ekşi, tatlı, acı ve tuzlu dörtlüsünün muhteşem birlikteliğini damaklara taşıyan nefis bir ayva dolması tarifi için hazır mısınız?
MALZEMELER
4 orta boy ayva (Malzemeleri kişi sayısına göre artırabilirsiniz)
1 küçük soğan
2 çorba kaşığı haşlanmış bulgur ya da pirinç
4 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı
2 çorba kaşığı sıvı yağ
3 çorba kaşığı üzüm pekmezi (renk ve tat vermesi için)
1 çay bardağı kadar dolmalık kıyma veya çok ince doğranmış kuzu eti
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım limon suyu
Karabiber, kimyon, pul biber
Maydanoz
YAPILIŞI
Ayvaları dikkatlice yarıya bölün. Sert bir meyve olduğu için bıçağı kullanırken elinizi kesmemeye dikkat etmelisiniz.
İçindeki çekirdekleri çıkarın.
Geniş bir tencerede kaynayan suyun içine biraz tuz, 2 çorba kaşığı pekmez ve 1 çorba kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştırın.
Yarım ayvaları dikkatlice suyun içine bırakın.
Biraz kaynadıktan sonra çatalla kontrol edin ve orta yumuşaklığa geldiğinde tencerenin altını kapatın.
Ayvaları süzgeçli kaşıkla çıkararak ortalarını çorba kaşığı yardımıyla biraz daha oyun. Yumuşadığı için kolaylıkla oyabilirsiniz.
Tercihen cam bir fırın tepsisine dizin.
Kıyma ya da kuzu eti ve soğanı bir çorba kaşığı sıvı yağ ekleyerek tavada pişirin.
Haşlanmış bulguru ya da pirinci, baharatları ve tuzu da ilave ederek güzelce karıştırın.
Bu harcı ortalarına doldurun.
Kalan iki çorba kaşığı pekmezi, 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağını ve 2 çorba kaşığı suyu karıştırın.
Karışımı ayva dolmalarının üzerine eşit olarak gezdirin.
180 derecede ısınmış fırında ayvalar nar gibi kızarana kadar pişirin.
Üzerine limon suyu gezdirin.
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