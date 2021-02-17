Ağızlara layık humus tarifi! En önemli püf noktası içine nohut suyu koyulması! Nedeni ise...

Nohuttan yapılan bir meze olan humus, Ortadoğu mutfağının dünyada en çok tanınan yiyeceklerinden biri. Arapça nohut anlamına gelen humus özellikle vegan beslenenlerin de sıklıkla tükettiği bir yiyecek. Peki lezzetli bir humus nasıl yapılır? Humus yaparken nelere dikkat edilmeli? Sizin için derlediğimiz humus tarifi ile yiyen herkesin öveceği nefis bir humus yapabilirsiniz. İşte klasik humus tarifi ile humus yapımının videolu anlatımı...
HUMUS MALZEMELERİ
- 150 gram bekletilmiş nohut
- 60 gram tahin
- 20 gram sızma zeytinyağı
- 1 adet limon
- 10 gram kimyon
- 10 gram çörek otu
- 5 gram kırmızı toz biber
- 1 tutam tuz
HUMUS NASIL YAPILIR?
- Bir gün önceden soğuk suda tuz ile ıslatmış olduğumuz nohudu haşlıyoruz.
- Nohudun püre olabilecek şekilde haşlanması gerekmektedir.
- Haşlanan nohudu blender yardımıyla çekiyoruz.
- Çekmeden önce haşlanan nohudun suyundan içine koyuyoruz.
- Nohudu püre haline getirdikten sonra diğer malzemelerimizi koyuyoruz.
- 2-3 kaşık tahin yeterli olacaktır. Sızma zeytinyağı, limon suyu, kimyon, tuz koyacağımız diğer malzemelerimiz.
- Humusun harcı tamamlandıktan sonra servisine geçiyoruz.
HUMUS NASIL SERVİS EDİLİR?
- Restoran ve oteller, humusu genellikle yuvarlak kaselerde servis yaparlar. Humusun içerisinde yağ ve nohut bulundurarak servis yapılması gerekiyor.
- Bu yüzden yuvarlak tabak tercih edilir. Yapılan harcı kasenin içine alıyoruz. İçini oyuyoruz.
- Üzerine süslemek için kabuklarını çıkardığımız haşlanmış nohutları koyuyoruz.
- Biraz çörek otu, kırmızı toz biber ve sızma zeytinyağ koyuyoruz.
HUMUS TARİFİ PÜF NOKTALARI
Humus için ilk olarak ya haşlanmış nohudunuz olması gerekir ya da geceden nohutları haşlamanız lazım.
Lezzetli bir humus için nohutlarınızın pürüzsüz olması gerekir.
Humus yapımında nohutlarınız katı bir hal alırsa, su ile yumuşatmayı deneyebilirsiniz.
Nohutları püre haline getirirken haşlanmış nohutun suyundan koyarsanız yerken humusun o eşsiz tadına daha çok varırsınız.
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