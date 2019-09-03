Ağlamak bir tek ona yakışıyor: Sosuyla damak çatlatan ağlayan pasta

Fırından çıkıp kısa bir süre dinlendirildiğinde üzerine gezdirilen süt, çırpılmış krema ve akışkan çikolata sosu. İşte karşınızda ağlayan pasta tarifi. Sevdiklerinize pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ağlayan pasta tarifini çok ama çok seveceksiniz.

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 çay bardağı süt

1,5 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Keki ıslatmak için;

1,5 su bardağı soğuk süt

Kreması için;

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Sosu için;

2 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı kakao

200 gram bitter çikolata

YAPILIŞI

Derin bir kaba aldığınız yumurta, toz şeker ve sütü çırpın.

Elenmiş kakao, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Yağlanmış kalıba aktardığınız kek karışımını, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika pişirin.

Fırından çıkartıp 15 dakika dinlendirdiğiniz keki 1,5 su bardağı sütle ıslatıp üzerini düzeltin.

Çırpılmış krem şantiyi ekleyip soğumaya bırakın.

Dilimlediğiniz keki önceden hazırlayıp soğuttuğunuz çikolata sosla servis edin.

