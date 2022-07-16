Ağlamak eş anlamlısı nedir? Ağlamak kelimesinin eş anlamlısı sözcük ve cümle içinde örnek kullanımı

Eş anlamlı kelimeler Türkçe dilinin zenginliğini açıkça ortaya koyuyor. Eş anlamlı kelimelerin hem yazılışları hem de okunuşları farklıdır. Eş anlamlı kelimeler diğer ismiyle anlamdaşlar aynı ya da benzer anlamı taşır. Diyalog ve metinlerde eş anlamlı kelimelere çok rastlanır. Türkçe dilinde pek çok kelimenin eş anlamı vardır. Ağlamak kelimesinin 12 tane eş anlamlıları bulunuyor. Ağlamak kelimesiyle eş anlamlıları aynı anlama geldikleri için birbirlerinin yerine kullanılır.

Ağlamak kelimesi anlamı nedir?

Ağlamak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük kelimenin gerçek anlamını ifade eder. Kökeni Türkçe olan ağlamak kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiştir. Türk Dil Kurumu’na göre ağlamak;

Herhangi duruma üzülmek,

Üzüntü, acı gibi durumların karşısında gözyaşı dökmek,

Yakınma, sızlanma,

Ağaç budaması yapıldıktan sonra kesilmiş yerden akan; öz su ya da besi suyu,

Ağlamak kelimesi eş anlamlıları nedir?

Ağlamak sözcüğünün eş anlamlısı cümle içinde kullanıldığında ortaya herhangi bir anlatım bozukluğu çıkmaz. Ağlamak kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekildedir;

Yakınmak,

Sızlanmak,

Yaşlara boğulmak,

Ah u zar etmek,

Yaş akıtmak,

Ağlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler;

Dün üzüntüden yaşlara boğuldu.

Ağrıdan içten içe sızlandı durdu.

Başına gelen olaydan sonra çok yaş yakıttı.

En ufak bir konuda dahi yakınmaya başlar.

Kazada kaybettiklerini öğrenince yaşlara boğuldu.

Çok sinirlendiğinde ah u zar eder durur.

Ağlamak ve eş anlamlıları herhangi bir olumsuz durumla karşılaşıldığında kullanılır. Yazılı metinleri zenginleştirmek için ağlamak yerine eş anlamlıları kullanılır. Ağlamak kelimesinin eş anlamlıları birçok farklı formda okuyucunun karşısına çıkıyor. Birbirinin yerine geçerek cümleye zengin ifadeler kazandırılmış olur. Eş anlamlı kelimeler cümlenin gidişatına göre kullanılır.

Cümlenin tamamı gözden geçirilerek uygun görüldüğü takdirde eş anlamlı kelimeler kullanılır.



