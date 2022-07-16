Ağlamak eş anlamlısı nedir? Ağlamak kelimesinin eş anlamlısı sözcük ve cümle içinde örnek kullanımı

Eş anlamlı kelimeler Türkçe dilinin zenginliğini açıkça ortaya koyuyor. Eş anlamlı kelimelerin hem yazılışları hem de okunuşları farklıdır. Eş anlamlı kelimeler diğer ismiyle anlamdaşlar aynı ya da benzer anlamı taşır. Diyalog ve metinlerde eş anlamlı kelimelere çok rastlanır. Türkçe dilinde pek çok kelimenin eş anlamı vardır. Ağlamak kelimesinin 12 tane eş anlamlıları bulunuyor. Ağlamak kelimesiyle eş anlamlıları aynı anlama geldikleri için birbirlerinin yerine kullanılır.
Ağlamak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük kelimenin gerçek anlamını ifade eder. Kökeni Türkçe olan ağlamak kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiştir. Türk Dil Kurumu’na göre ağlamak;
Ağlamak sözcüğünün eş anlamlısı cümle içinde kullanıldığında ortaya herhangi bir anlatım bozukluğu çıkmaz. Ağlamak kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekildedir;
Ağlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler;
Ağlamak ve eş anlamlıları herhangi bir olumsuz durumla karşılaşıldığında kullanılır. Yazılı metinleri zenginleştirmek için ağlamak yerine eş anlamlıları kullanılır. Ağlamak kelimesinin eş anlamlıları birçok farklı formda okuyucunun karşısına çıkıyor. Birbirinin yerine geçerek cümleye zengin ifadeler kazandırılmış olur. Eş anlamlı kelimeler cümlenin gidişatına göre kullanılır.
Cümlenin tamamı gözden geçirilerek uygun görüldüğü takdirde eş anlamlı kelimeler kullanılır.