EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Sözlük
  4. Ağlamak eş anlamlısı nedir? Ağlamak kelimesinin eş anlamlısı sözcük ve cümle içinde örnek kullanımı

Ağlamak eş anlamlısı nedir? Ağlamak kelimesinin eş anlamlısı sözcük ve cümle içinde örnek kullanımı

16.07.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kelimenin eş anlamlıları günlük hayatta kullanılıyor. Günlük hayatta ağlamak kelimesinin eş anlamlılarıyla çok karşılaşılıyor. Sınavlarda ağlamak eş anlamlısı ile ilgili pek çok soru soruluyor. Cümlelerde ağlamak kelimesiyle birebir aynı anlam taşımayan benzer anlamlara yer verilir.

Ağlamak eş anlamlısı nedir? Ağlamak kelimesinin eş anlamlısı sözcük ve cümle içinde örnek kullanımı Ağlamak eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı kelimeler Türkçe dilinin zenginliğini açıkça ortaya koyuyor. Eş anlamlı kelimelerin hem yazılışları hem de okunuşları farklıdır. Eş anlamlı kelimeler diğer ismiyle anlamdaşlar aynı ya da benzer anlamı taşır. Diyalog ve metinlerde eş anlamlı kelimelere çok rastlanır. Türkçe dilinde pek çok kelimenin eş anlamı vardır. Ağlamak kelimesinin 12 tane eş anlamlıları bulunuyor. Ağlamak kelimesiyle eş anlamlıları aynı anlama geldikleri için birbirlerinin yerine kullanılır.

Ağlamak kelimesi anlamı nedir?

Ağlamak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük kelimenin gerçek anlamını ifade eder. Kökeni Türkçe olan ağlamak kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiştir. Türk Dil Kurumu’na göre ağlamak;

  • Herhangi duruma üzülmek,
  • Üzüntü, acı gibi durumların karşısında gözyaşı dökmek,
  • Yakınma, sızlanma,
  • Ağaç budaması yapıldıktan sonra kesilmiş yerden akan; öz su ya da besi suyu,

Ağlamak kelimesi eş anlamlıları nedir?

Ağlamak sözcüğünün eş anlamlısı cümle içinde kullanıldığında ortaya herhangi bir anlatım bozukluğu çıkmaz. Ağlamak kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekildedir;

  • Yakınmak,
  • Sızlanmak,
  • Yaşlara boğulmak,
  • Ah u zar etmek,
  • Yaş akıtmak,

Ağlamak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler;

  • Dün üzüntüden yaşlara boğuldu.
  • Ağrıdan içten içe sızlandı durdu.
  • Başına gelen olaydan sonra çok yaş yakıttı.
  • En ufak bir konuda dahi yakınmaya başlar.
  • Kazada kaybettiklerini öğrenince yaşlara boğuldu.
  • Çok sinirlendiğinde ah u zar eder durur.

Ağlamak ve eş anlamlıları herhangi bir olumsuz durumla karşılaşıldığında kullanılır. Yazılı metinleri zenginleştirmek için ağlamak yerine eş anlamlıları kullanılır. Ağlamak kelimesinin eş anlamlıları birçok farklı formda okuyucunun karşısına çıkıyor. Birbirinin yerine geçerek cümleye zengin ifadeler kazandırılmış olur. Eş anlamlı kelimeler cümlenin gidişatına göre kullanılır.
Cümlenin tamamı gözden geçirilerek uygun görüldüğü takdirde eş anlamlı kelimeler kullanılır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Efradını cami, ağyarını mâni ne demek?Efradını cami, ağyarını mâni ne demek?
Bursluluk sınavı ne zaman 2022? İşte MEB İOKBS sınav tarihiBursluluk sınavı ne zaman 2022? İşte MEB İOKBS sınav tarihi
LGS sonuçları açıklandıLGS sonuçları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı nedir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'in verdiği tarih!

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'in verdiği tarih!

YKS tercihleri 2022 ne zaman yapılacak?

YKS tercihleri 2022 ne zaman yapılacak?

İlginizi Çekebilir

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.