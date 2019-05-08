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'Ağlayan gelin"e Japon ziyaretçi

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 08.05.2019 13:17 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Arıcak ilçesi, ilkbaharda yüksek dağ eteklerinde doğal olarak yetişen, halk arasında 'ağlayan gelin' olarak nitelendirilen ters laleler sayesinde bir Japon misafiri ağırladı. Halk arasında, sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil ettiği düşünülen ters laleler, doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi oluyor.

'Ağlayan gelin"e Japon ziyaretçi

İstanbul'da yaşayan ve özel bir şirkette çalışan 53 yaşındaki doğa tutkunu Japon uyruklu Harumi Muraoka (fotoğrafta) da birçok inanış ve kültürde farklı efsanelere konu olan ters laleleri yakından görebilmek için kilometrelerce uzaklıktan geldiği Arıcak'ta, Kaymakamlık ve yöre halkının rehberliğinde yüksek dağ eteklerinde kırmızı ve sarı renkte açan ters laleleri görmenin sevincini yaşadı.

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Japon kadın, Kaymakamlık ve yöre halkının rehberliğinde patika yolda bir saat süren yürüyüşün ardından çıktığı 2517 rakımlı Hacı Ali Dağı'nın eteklerinde kırmızı ve sarı renkte açan ters laleleri görmenin sevincini yaşadı.

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Yörede yaşayanlar da ters laleleri görmek için gelen Japon kadına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu tatdı.

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'İSTANBUL'DAN BURAYA LALELERİ GÖRMEK İÇİN GELDİM'

Harumi Muraoka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçeklere ilgi duyduğunu, anlatılan hikayelerle hüznün sembolü olan ters lalelerin uzun süredir kendisinde merak uyandırdığını söyledi.

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Bu merakını gidermek için ters laleleri yakından görmeye karar verdiğini ifade eden Japon kadın, "Ters lalelerin Türkiye'nin daha çok hangi bölgelerinde yetiştiğini bulmak için araştırdım. En son Arıcak ilçesinde yoğun olarak yetiştiğini öğrenince Kaymakamlıkla irtibata geçtim. Kaymakamlık benimle ilgilendi, bu konuda bilgi verdi. Bu dönemde görebileceğimi söylediler. İstanbul'dan buraya laleleri görmek için geldim. Bir saat dağlarda yürüdük, çok yoruldum ama değdi." diye konuştu.

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ADINA FESTİVAL DÜZENLENECEK

Kaymakam Şenol Öztürk, dünyanın en güzel çiçeklerinden biri olan ters lalelerinin ilçenin simgesi olduğunu belirtti.

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Dağlık alanlarda görülen çiçeği vatandaşların bahçelerinde de yetiştirebildiğini anlatan Öztürk, "Ters lalelerin ilk defa Japon bir konuğun ağırlanmasına vesile olması, ilçe açısından mutluluk verici." dedi.

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Öztürk, bölgeye daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek için bu konuda çalışmalar yapacaklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Görsel güzelliğinin yanı sıra birçok hikayeyi de barındıran ters lalelerin daha tanınabilir hale gelmesi için bir süre ara verilen festivallere devam edeceğiz. Geniş peyzaj düzenlemeleri ile geniş görsel alanlar oluşturacağız. Gerek konaklama gerek gastronomi alanındaki hizmetlerle bu bitkiyi daha tanınır, daha bilinir haline dönüştürmeyi düşünüyoruz."

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'İLÇEMİZ TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI'

Japon Harumi Muraoka'ya rehberlik eden Arıcak Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü İsmail Kılınç, Anadolu'ya özgü endemik bir tür olan ters lalelerin ilçede yoğun yetiştiğini dile getirdi.

Muraoka'nın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını anlatan Kılınç, "İlçemiz tarihinde bir ilk yaşandı. Japon turistimizi ağırladık. İlçemize gelen ilk Japon turistimiz oldu. Ters lalenin doğal olarak yetiştiği bölgelere gittik. Çok memnun oldu ve arkadaşlarıyla tekrar geleceğini söyledi. Arıcak ilçemize yerli ve yabancı turistlerin gelip, bu nadide çiçeği her daim görmelerini bekliyoruz." dedi.

'HERKESİN BU MANZARAYAI GÖRMESİNİ İSTERİZ'

Vatandaşlardan 62 yaşındaki Ahmet Bayar, ilçede ilk defa yabancı bir turist gördüklerini, bundan mutluluk duyduklarını belirtti.

Evinin önünde bu yıl ilk kez ziyaretçiler için ters lale bahçesi oluşturduğunu aktaran Bayar, Japon Harumi Muraoka'nın de bahçeyi gezdiğini ifade etti.

Bayar, "Japon turist geldi, çok memnun olduk. O da çok memnun oldu. Fotoğraf çektirdiler. Herkesin gelip bu güzel manzarayı görmesini isteriz. Yerli ve yabancı turistlerin başımızın üstünde yeri var." sözlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ ağlayan gelin çiçeği ters lale

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