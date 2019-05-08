İstanbul'da yaşayan ve özel bir şirkette çalışan 53 yaşındaki doğa tutkunu Japon uyruklu Harumi Muraoka (fotoğrafta) da birçok inanış ve kültürde farklı efsanelere konu olan ters laleleri yakından görebilmek için kilometrelerce uzaklıktan geldiği Arıcak'ta, Kaymakamlık ve yöre halkının rehberliğinde yüksek dağ eteklerinde kırmızı ve sarı renkte açan ters laleleri görmenin sevincini yaşadı. Japon kadın, Kaymakamlık ve yöre halkının rehberliğinde patika yolda bir saat süren yürüyüşün ardından çıktığı 2517 rakımlı Hacı Ali Dağı'nın eteklerinde kırmızı ve sarı renkte açan ters laleleri görmenin sevincini yaşadı. Yörede yaşayanlar da ters laleleri görmek için gelen Japon kadına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu tatdı. 'İSTANBUL'DAN BURAYA LALELERİ GÖRMEK İÇİN GELDİM' Harumi Muraoka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçeklere ilgi duyduğunu, anlatılan hikayelerle hüznün sembolü olan ters lalelerin uzun süredir kendisinde merak uyandırdığını söyledi. Bu merakını gidermek için ters laleleri yakından görmeye karar verdiğini ifade eden Japon kadın, "Ters lalelerin Türkiye'nin daha çok hangi bölgelerinde yetiştiğini bulmak için araştırdım. En son Arıcak ilçesinde yoğun olarak yetiştiğini öğrenince Kaymakamlıkla irtibata geçtim. Kaymakamlık benimle ilgilendi, bu konuda bilgi verdi. Bu dönemde görebileceğimi söylediler. İstanbul'dan buraya laleleri görmek için geldim. Bir saat dağlarda yürüdük, çok yoruldum ama değdi." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama! Çocuğa 'Kadın mısın, erkek misin' dayağı! Aras Kuş Cenneti'nde 11 yılda 105 bin kuş halkalandı

ADINA FESTİVAL DÜZENLENECEK Kaymakam Şenol Öztürk, dünyanın en güzel çiçeklerinden biri olan ters lalelerinin ilçenin simgesi olduğunu belirtti. Dağlık alanlarda görülen çiçeği vatandaşların bahçelerinde de yetiştirebildiğini anlatan Öztürk, "Ters lalelerin ilk defa Japon bir konuğun ağırlanmasına vesile olması, ilçe açısından mutluluk verici." dedi. Öztürk, bölgeye daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek için bu konuda çalışmalar yapacaklarına işaret ederek, şunları söyledi: "Görsel güzelliğinin yanı sıra birçok hikayeyi de barındıran ters lalelerin daha tanınabilir hale gelmesi için bir süre ara verilen festivallere devam edeceğiz. Geniş peyzaj düzenlemeleri ile geniş görsel alanlar oluşturacağız. Gerek konaklama gerek gastronomi alanındaki hizmetlerle bu bitkiyi daha tanınır, daha bilinir haline dönüştürmeyi düşünüyoruz." 'İLÇEMİZ TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI' Japon Harumi Muraoka'ya rehberlik eden Arıcak Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü İsmail Kılınç, Anadolu'ya özgü endemik bir tür olan ters lalelerin ilçede yoğun yetiştiğini dile getirdi.