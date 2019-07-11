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Ağrı'nın yeşil bahçesi: Miraşe Yaylası! Her noktası ayrı güzellikle bezeli

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 11.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde doğal güzellikleriyle büyüleyen Miraşe Yaylası, gölü, mağarası ve coşkuyla akan şelalesiyle ziyaretçilerini bekliyor. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kağnılı köyünde bulunan yayla, sarp kayalıklar arasındaki mağarası, yemyeşil alan üzerindeki gölü ve coşkuyla akan şelalesiyle doyumsuz güzellikler sunuyor.

Ağrı'nın yeşil bahçesi: Miraşe Yaylası! Her noktası ayrı güzellikle bezeli
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Yayladaki hayvanların su ihtiyacını karşıladığı ve içinde serinlediği göl, yabani ördekler için de yaşam alanı durumunda.

Köy sakinlerinden Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylanın ortasında sarkıt bulunan mağaranın tarihi bir yer olduğunu, bölgenin şelale ve gölüyle ayrı bir görünüme sahip bulunduğunu söyledi.

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Yaylada bulunan güzelliklerin keşfedilmesi gerektiğini ifade eden Karahan, şöyle konuştu:

"Havaların soğuk olduğu ilkbahar ve sonbahar aylarında biz mağaraya 400 küçükbaş ve 100 büyükbaş hayvan bırakıyoruz. Mağaranın içerisinde bir direk var biz 20 yıl önce direğin altını kırdık. Mağaranın duvarında eski bir yazı var ve biz okuyamadığımız için ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Buranın keşfedilmesini ve turistlerin gelmesini bekliyoruz. Mağaranın önünden çay geçiyor. Her taraf yemyeşil ve herkesi buranın güzelliklerini görmesi için yaylaya davet ediyoruz."

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Yaylanın güzelliklerini görmek için bölgeyi ziyaret eden gençlerden Emirhan Açar ise burada havanın serin ve oldukça güzel olduğunu, şelaleyi çok beğendiklerini dile getirdi.

Yaylada bulunan göl, mağara ve şelaleyi gezdiklerini aktaran Açar, "Daha önce de 2 defa buraya gelmiştim. Arkadaşlarımla vakit geçiriyoruz. Annemle köyde tatil yapıyoruz ve her gelişimde şelaleyi ziyaret ediyoruz. Okullar tatil olduğu için buraya geldik ve bol bol fotoğraf çektik. Aynı zamanda piknik de yapıyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Miraşe Yaylası şelale

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