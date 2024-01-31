YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da "Kirvem Öğretmenim" projesi kapsamında 19 öğrenci sünnet edildi

Ağrı'da "Kirvem Öğretmenim" projesi kapsamında 19 öğrenci sünnet edildi

AA AA
31.01.2024 13:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da Valilik koordinesinde Hamur Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Kirvem Öğretmenim" projesi kapsamında 19 öğrenci sünnet edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay ve İlçe Müftülüğünün de destek verdiği proje kapsamında Aşağı Gözlüce köyündeki 19 öğrenci, minibüslerle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Burada sünnet edilen çocuklar için daha sonrasında köyün taziyeevinde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, çocuklara 1000'er liralık hediye çeki verildi. Programa katılanlara, Türk Kızılay yemek ikram etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, burada yaptığı konuşmada, eğitimin çok yönlü bir süreç olduğunu söyledi.

Projeye desteklerinden dolayı Vali Mustafa Koç, Kaymakam Ali Yıldırım ve emeği geçenlere teşekkür eden Özmüş, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin akademik başarılarının, akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal, psikolojik, sağlık, dini ve manevi gelişimlerini de yakında takip etmek, eğitimin önceliklerinden ve amaçlarındandır. Aynı zamanda milli eğitimin temel amacı vatanına, milletine, değerlerine ve inançlarına bağlı faydalı bireyler yetişmektir. Bu minvalde öğrencilerimizin sağlık, psikolojik, dini ve manevi yöndeki gelişimlerini sağlamaları ve tamamlamaları için bu proje gerçekleştirilmiştir."

Programa, Kaymakam Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın Adem Aslan, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, köylüler ve çocuklar katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mudanya eski belediye başkanı Hasan Aktürk hayatını kaybettiMudanya eski belediye başkanı Hasan Aktürk hayatını kaybetti
Bingöl’de 93 şüpheli yakalandıBingöl’de 93 şüpheli yakalandı
Silahlı yaralama olayına 2 gözaltıSilahlı yaralama olayına 2 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Ağrı sünnet çocuklar

Ağrı Namaz Vakitleri 31 Ocak Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
12:26
İkindi
15:07
Akşam
17:32
Yatsı
18:52
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.