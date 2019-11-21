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Ağrılı kemik metastazlarının tedavisinde yeni yöntem

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Kansere bağlı kemik metastazlarının başta prostat, meme, akciğer ve böbrek kanserleri olmak üzere birçok kanserde gelişebildiğini söyleyen Nükleer Tıp uzmanı Prof. Dr. Ahmet Fırat Güngör, radyoaktif elementlerin kanser tedavisinde kullanıldığı “radyonüklid tedavi” sayesinde bu metastazlara bağlı ağrıların azaltılabildiğini ve hasta konforunun önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Ağrılı kemik metastazlarının tedavisinde yeni yöntem

Emsey Hospital Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Fırat Güngör, kanserin kemiklere sıçramasıyla gelişen kemik metastazlarına bağlı ağrının hasta konforunu en olumsuz etkileyen süreçlerden biri olduğuna dikkat çekerek “Bu ağrıların tedavileri için birçok yöntem bulundu. Ancak çoğu ağrıyı önlemede yetersiz kaldı” dedi.

Nükleer tıpta tanı veya tedavi amacıyla kullanılan ve yapısında radyonüklid içeren aktif moleküller olan “radyofarmasötik ilaç” grubundan ‘Lu177 EDTMP’ etken maddesinin kemik metastazlarına bağlı ağrı tedavisinde uzun yıllardan beri yaygın olarak kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Güngör,”Kanser hücreleri kemiklere yayıldıktan sonra ortaya çıkan ağrı giderek şiddetini artırır. Bu da hastanın yaşam kalitesini düşürür. ‘Lu177 EDTMP’, beta radyasyonu yayan ve tedavi edici özelliği bulunan bir izotoptur. Akıllı moleküller olarak bilinen ‘Lu177 EDTMP’, hastaya damar yoluyla verilir ve bu yöntemde sadece tümörlü hücrelerin bulunduğu yerler hedeflenir. Bu radyoaktif madde, aktif kemik metastazlarının bulunduğu tüm odaklarda yoğun olarak tutulur. Böylece vücut içinde beta radyasyon ile kemiğe sıçrayan tümörler tedavi edilir ve sinir basıları nedeniyle oluşan ağrı da yok olur. Bu tedaviden önce hastanın mutlaka kemik sintigrafisi tetkikinin yapılmış olması gereklidir. Tedaviye, kemik sintigrafisi sonucuna göre karar verilir” dedi

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kemik kemik metastazları

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