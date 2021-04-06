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Agüero'ya Chelsea'den sürpriz bir teklif!

06.04.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergio Agüero, 3 dev kulüp sonrası Chelsea'den de bir teklif aldı. Arjantinli yıldız, Premier Lig'de yeni bir meydan okumayı düşünmeye başladı. İşte detaylar...

Agüero'ya Chelsea'den sürpriz bir teklif!

Sergio Agüero, Chelsea'nin teklifinden etkilendi.

Standart Sport'ta yer alan habere göre; Manchester City'nin yeni sözleşme önermediği Arjantinli golcü Sergio Agüero, kendisine gelen teklifleri düşünüyor. Barcelona, Paris Saint-Germain ve Juventus gibi devlerle adı anılan Agüero'ya son teklif ise Chelsea'den geldi.

Chelsea'nin finansal olarak da önemli bir teklif yaptığı ve Arjantinli golcünün Premier Lig'de yeni bir macera ve meydan okumayı düşünmeye başladığı belirtildi.

2011'de Atletico Madrid'den Manchester City'e transfer olan 32 yaşındaki Sergio Agüero, Premier Lig'de çıktığı 272 maçta 181 gol atıp 54 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Premier League Chelsea
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