Agüero'ya Chelsea'den sürpriz bir teklif!

Sergio Agüero, Chelsea'nin teklifinden etkilendi.

Standart Sport'ta yer alan habere göre; Manchester City'nin yeni sözleşme önermediği Arjantinli golcü Sergio Agüero, kendisine gelen teklifleri düşünüyor. Barcelona, Paris Saint-Germain ve Juventus gibi devlerle adı anılan Agüero'ya son teklif ise Chelsea'den geldi.

Chelsea'nin finansal olarak da önemli bir teklif yaptığı ve Arjantinli golcünün Premier Lig'de yeni bir macera ve meydan okumayı düşünmeye başladığı belirtildi.

2011'de Atletico Madrid'den Manchester City'e transfer olan 32 yaşındaki Sergio Agüero, Premier Lig'de çıktığı 272 maçta 181 gol atıp 54 asist yaptı.



