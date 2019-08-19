Ağustos ayında en ucuz benzinli sıfır otomobiller hangileri?

Son dönemde benzin ve motorin arasındaki fark iyiden iyiye eridi. İstanbul'u baz alıp konuşacak olursak, benzinin litre fiyatının 6.45 TL, motorinin litre fiyatının ise 6.02 TLolduğunu söyleyebiliriz. En azından ortalama fiyatlar bu dolaylarda. Yani benzin ve mazot arasındaki fiyat farkı yaklaşık olarak 43 kuruş.Hal böyle olunca dizel araçlara olan ilgi de azalmış durumda. Çünkü benzinli motora sahip araç ile dizel motora sahip araç arasında 20.000 TL - 30.000 TL fiyat farkı oluyor. Otomobil fiyatlarının zaten yüksek olduğunu düşünürsek, kullanıcıların genel olarak neden benzinli araçları tercih ettiğini de az çok tahmin edebiliriz.
Fiat Egea
Model: 1.4 Fire 95 HP Easy
Fiyat: 72.900 TL
Renault Clio
Model: Joy 0.9 TCe 90 bg
Fiyat: 90.900 TL
Dacia Sandero
Model: Ambiance 1.0 Sce 75 bg
Fiyat: 84.900 TL
Hyundai i20
Model: 1.0 MPIJump
Fiyat: 74.720 TL
Toyota Yaris
Model: 1.0 Life
Fiyat: 80.450 TL
Kia Rio
Model: Cool 1.25 84 PS
Fiyat: 79.900 TL
Ford Fiesta
Model: Trend 1.1 85 PS
Fiyat: 95.300 TL
Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus ön inceleme
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