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Ağustos ayında en ucuz benzinli sıfır otomobiller hangileri?

leyla.kader leyla.kader
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 19.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

Konu sıfır dizel araçlar olduğunda fiyat parametresi 100.000TL'nin üzerine çıkıyor. Lakin tercihinizi benzinli bir araçtan yana kullanırsanız, ödemeniz gereken ücret 70.000 TL seviyelerine kadar iniyor.

Ağustos ayında en ucuz benzinli sıfır otomobiller hangileri?

Son dönemde benzin ve motorin arasındaki fark iyiden iyiye eridi. İstanbul'u baz alıp konuşacak olursak, benzinin litre fiyatının 6.45 TL, motorinin litre fiyatının ise 6.02 TLolduğunu söyleyebiliriz. En azından ortalama fiyatlar bu dolaylarda. Yani benzin ve mazot arasındaki fiyat farkı yaklaşık olarak 43 kuruş.Hal böyle olunca dizel araçlara olan ilgi de azalmış durumda. Çünkü benzinli motora sahip araç ile dizel motora sahip araç arasında 20.000 TL - 30.000 TL fiyat farkı oluyor. Otomobil fiyatlarının zaten yüksek olduğunu düşünürsek, kullanıcıların genel olarak neden benzinli araçları tercih ettiğini de az çok tahmin edebiliriz.

fiat

Fiat Egea

Model: 1.4 Fire 95 HP Easy

Fiyat: 72.900 TL

renault-buyuk

Renault Clio

Model: Joy 0.9 TCe 90 bg

Fiyat: 90.900 TL

dacia-sandero

Dacia Sandero

Model: Ambiance 1.0 Sce 75 bg

Fiyat: 84.900 TL

hyundai1

Hyundai i20

Model: 1.0 MPIJump

Fiyat: 74.720 TL

toyota-buyuk

Toyota Yaris

Model: 1.0 Life

Fiyat: 80.450 TL

kia1

Kia Rio

Model: Cool 1.25 84 PS

Fiyat: 79.900 TL

ford13

Ford Fiesta

Model: Trend 1.1 85 PS

Fiyat: 95.300 TL

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus ön inceleme


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Anahtar Kelimeler:
benzin otomobil Fiat ford DACİA Hyundai toyota

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