Ağustos'ta alabileceğiniz en ucuz SUV modelleri hangileri?

Geçtiğimiz ay ÖTV teşvik paketinin sona ermesi ile birlikte otomobil fiyatları bir anda yükselmişti. Doğal olarak bu yükselişten SUV modelleri de nasibini aldı.

SUV segmentindeki model sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Çünkü bu segmente olan talep son yıllarda önemli bir ivme yakaladı. Özellikle Avrupa'da SUV tarzı araçların satışı, sedan araçları yakalamış durumda.

Ülkemizde de aynı durum söz konusu. Özellikle son birkaç yıldır SUV tarzındaki araçlara olan ilgi biraz daha arttı. Bu durumun temel nedeni, bu segmentteki araçların, normal bir sedan otomobil ile 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyat aralığına satılması.

Ağustos ayında alabileceğiniz en ucuz SUV modelleri hangileri? Hemen baştan belirtelim. Tercihinizi SUV tarzı bir araçtan yana kullanacaksanız kesenin ağzını biraz açmanız gerekiyor.

Örneğin, sıfır bir benzinli otomobil almak için 70.000TL bandında bir meblağ yeterliyken, söz konusu SUV olduğunda bu miktar 2 katına çıkıyor.

Renault Kadjar

Model: Touch 1.3 TCe 140bg

Fiyat: 175.650 TL