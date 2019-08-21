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Ağustos'ta alabileceğiniz en ucuz SUV modelleri hangileri?

leyla.kader leyla.kader
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 21.08.2019 10:11 | Son Güncelleme

Tercihinizi SUV tarzı bir araçtan yana kullanacaksanız kesenin ağzını biraz açmanız gerekiyor. Örneğin, sıfır bir benzinli otomobil almak için 70.000TL bandında bir meblağ yeterliyken, söz konusu SUV olduğunda bu miktar 2 katına çıkıyor.

Ağustos'ta alabileceğiniz en ucuz SUV modelleri hangileri?

Geçtiğimiz ay ÖTV teşvik paketinin sona ermesi ile birlikte otomobil fiyatları bir anda yükselmişti. Doğal olarak bu yükselişten SUV modelleri de nasibini aldı.

SUV segmentindeki model sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Çünkü bu segmente olan talep son yıllarda önemli bir ivme yakaladı. Özellikle Avrupa'da SUV tarzı araçların satışı, sedan araçları yakalamış durumda.

Ülkemizde de aynı durum söz konusu. Özellikle son birkaç yıldır SUV tarzındaki araçlara olan ilgi biraz daha arttı. Bu durumun temel nedeni, bu segmentteki araçların, normal bir sedan otomobil ile 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyat aralığına satılması.

Ağustos ayında alabileceğiniz en ucuz SUV modelleri hangileri? Hemen baştan belirtelim. Tercihinizi SUV tarzı bir araçtan yana kullanacaksanız kesenin ağzını biraz açmanız gerekiyor.

Örneğin, sıfır bir benzinli otomobil almak için 70.000TL bandında bir meblağ yeterliyken, söz konusu SUV olduğunda bu miktar 2 katına çıkıyor.

Renault Kadjar
Model: Touch 1.3 TCe 140bg
Fiyat: 175.650 TL

Kia Sportage
Model: Cool 1.6 Benzin Manuel
Fiyat: 135.300 TL

Nissan Qashqai
Model: 1.3 DIG-T Benzin Düz Vites Visia
Fiyat: 161.190 TL

Peugeot 3008
Model: Active 1.2 PureTech 130hp EAT8 Otomatik
Fiyat: 232.179 TL

Dacia Duster
Model: Comfort 1.6 16v 115 bg 4x2
Fiyat: 110.550 TL

Opel Grandland X
Model: Enjoy 1.2 130HP Benzin
Fiyat: 173.000 TL

Volkswagen Tiguan
Model: 1.5 TSI ACT 130 PS Manuel
Fiyat: 190.100 TL

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Anahtar Kelimeler:
ÖTV SUV modelleri renault DACİA kia nissan opel

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