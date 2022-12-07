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Ağzını açıp bir bir yutuyordu! Efsanevi kılıç yutma ustasından kötü haber: Antremanı sonu mu olacak?

07.12.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü bir kılıç yutma ustası, karın boşluğunu kesip karaciğerinin bir lobunu deldikten sonra hastanede tedavi görmeye başladı. Doktorlar ümitli olmasa da hayatta kalmayı başaran efsanevi ustanın, şimdi iyileşip sahnelere dönmek için gün saydığı bildirilirken, çalışmadan geçirdiği tedavi sürecini finansal olarak atlatabilmesi için bağış toplanmaya başlandı.

Ağzını açıp bir bir yutuyordu! Efsanevi kılıç yutma ustasından kötü haber: Antremanı sonu mu olacak?

İlk müdahale ekipleri 31 Ekim'de ABD, Woodmore, Maryland'deki Six Flags of America tema parkına çağrıldı - ancak bildirildiğine göre Nelson gösteri sırasında yaralanmadı. Murrugun The Mystic olarak da bilinen efsanevi kılıç yutma ustası Scott Nelson'ın, karnında ve karaciğerindeki korkunç yaralanma nedeniyle tedavi görmeye devam ettiği bildirildi.

GÖSTERİDE OLMADI

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Nelson'ın rol aldığı şovu yöneten Aaron Radatz Productionz'ın baş yapımcısı Josh Bowren, "Gösteri sırasında gerçekleşen bir kaza değildi, Nelson'ın hastaneye kaldırılmasına neden olan şey daha ziyade başka sağlık sorunlarıydı" diye açıkladı. Bowren, 59 yaşındaki Nelson'ın, görünüşe göre antrenman sırasında beş kılıç yuttuğunu ve bunlar da karın boşluğunu kesip karaciğerinin bir lobunu deldiğini açıkladı. Bu sebeple ciddi ancak hayati tehlikesi olmayan yaralarla Washington DC'de yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.

BAĞIŞ TOPLANIYOR

İZ

O zamandan beri, hastanede tedavi görmeye devam eden Nelson'ı mali olarak desteklemek için bir bağış sayfası kuruldu. Sayfada Nelson'ın bir aydan uzun süredir DC'deki hastanede katı yiyecek yiyemediği, akciğerlerinden birinin çoğunu almak zorunda kaldıkları yazılıydı. Başlangıçta doktorlar onun hayatta kalabileceğini düşünmediler ama Nelson bunu başardı.

SARGI

Ancak bir süre daha hastanede tedavi görmesi gerekiyor ve bu süreçte çalışamayacağı için finansal desteğe ihtiyacı olacak. Bağış sayfası da bunun için kuruldu.

BUNU YAPAN TEK ADAM O

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Şimdiye kadar Nelson'ı desteklemek için 3.225 dolar toplandı ve yakın tarihli bir Facebook gönderisinde Nelson, tedavi gördüğü hastanenin dışında yapılan bir dizi dokunaklı destek gösterisini paylaştı. Nelson daha önce kendisinden "gösteri dünyasının en tehlikeli adamı ve kılıç ası" olarak bahsetmişti. Ayrıca dünyada "roketle çalışan bir kılıç" yuttuğu bilinen tek adam olmasıyla da ünlüdür.


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kılıç

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