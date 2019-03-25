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Ağzını kapattığı minik Kuzey'in ölümüne neden olan babasına müebbet hapis

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GÜNDEM  | 25.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde otomobilde yaramazlık yaptığı için oğlu Kuzey Efe Ersezgin'in (4) ağzı ve burnunu kapatarak ölümüne neden olmaktan yargılanan baba Hüseyin Ersezgin (30), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ardından eşinden boşanan Mellis Dilan Akpınar (26), cezanın ağırlaştırılmış müebbete çevrilmesi için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Ağzını kapattığı minik Kuzey'in ölümüne neden olan babasına müebbet hapis

Olay, Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde 6 Şubat 2018'de meydana geldi. Hüseyin Ersezgin, otomobille gezdiği oğlu Kuzey Efe'nin yaramazlık yaptığı ve ayağa kalkıp yanına gelmeye çalışması nedeniyle ağzını ve burnunu tıkayarak ölümüne neden oldu. Jandarma karakoluna giderek, suçunu itiraf eden ve savcılık sorgusunda da suçu kabul eden Ersezgin, mahkemede suçsuz olduğunu öne sürdü. Son duruşmada tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Hüseyin Ersezgin'e müebbet hapis cezası verdi.

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'NE OLSA ACIM DİNMEYECEK'

Mahkemenin kararına saygı duyduğunu söyleyen anne Melis Dilan Akpınar, eski eşinin dışarı çıkma ihtimalini düşünmek bile istemediğini söyledi. Akpınar, cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmesi için avukatı aracılığıyla Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulunduklarını belirterek, "Ne ceza verilse yüreğim soğumayacak, acım dinmeyecek. Ama yine de o katilin dışarıda yaşama ihtimalini düşünmek istemiyorum. Bu nedenle cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmesi için başvuruda bulunduk” dedi.

Melis Dilan Akpınar, yaşanan olayın ardından eski eşinini pavyona gitmeye başladığını ileri sürmüştü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir baba

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