Ah Belinda filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Neslihan Atagül'ün oynadığı Netflix uyarlaması Ah Belinda nerede çekildi?

Ah Belinda filmi Netflix izleyicisi ile buluştu. Ah Belinda filminin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer, senaristliğini ise Hakan Bonomo üstlendi. Ah Belinda filmi Neslihan Atagül, Serkan Çayoğlu, Necip Memili gibi başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

AH BELİNDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ah Belinda filminin konusu:

"Dilara, genç ve gelecek vaat eden bir oyuncudur. Belinda isimli şampuan reklamında oynayan Dilara, bir anda kendisini 2 çocuklu bankacı Handan’ın yaşamı içinde bulur. Dilara artık Handan olarak yaşamını sürdürmektedir. Handan’ın hayatından çıkıp eski Dilara olabilmek için elinden geleni yapmaya hazırdır."

AH BELİNDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Netflix’in yeni Türk filmi Ah Belinda'nın oyuncu kadrosu şu şekilde:

Neslihan Atagül,

Serkan Çayoglu,

Necip Memili,

Meral Çetinkaya,

Beril Pozam,

Efe Tuncer,

Gamze Karaduman,

Sacide Tasaner,

Kamil Güler,

Anil Çelik

AH BELİNDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ah Belinda filminin büyük bir kısmı kapalı stüdyo ortamında çekildi. Açık mekan çekimleri ise İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi.

AH BELİNDA FİLMİ UYARLAMA MI?

Ah Belinda filmi 1986 yapımı Atıf Yılmaz filminden uyarlandı.

