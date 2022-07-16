Ahali eş anlamlısı nedir? Ahalinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Ahali kelimesinin birden fazla eş anlamlısı vardır. Ahali eş anlamlısı sözcüklerden bazıları yabancı bazılarıysa Türkçe kökenlidir. Ahali kelimesinin en yaygın kullanılan eş anlamlısı ahalidir. Ahalinin yerine cümle içlerinde halk kullanıldığında herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Ahalinin bazı eş anlamlılarıysa aynı anlamı taşımazlar. Ahali kelimesine yakın anlamda kullanılırlar. Sınavlarda ahalinin eş anlamlılarıyla ilgili soru çok çıkıyor.
Ahalinin eş anlamlısı olan sözcükleri kavramak için ilk olarak kelimenin gerçek anlamını bilmek gerekiyor. Türk Dil Kurumu’na göre ahali kelimesi;
Ahali kelimesinin eş anlamı olarak en yaygın halk kelimesi kullanılıyor. Herhangi bir ortamda ortak özellikleri olmayan insan topluluğu anlamına gelen ahali eş anlamlıları şu şekildedir;
Ahali kelimesinin tüm eş anlamlıları kalabalığı ifade eder. Ahalinin eş anlamlıları ile örnek cümleler;
Ahali kelimesi ve eş anlamlıları birden çok insanı ifade eder. Alanlardaki insan kümesi, ahali kelimesiyle belirtilir. Diğer bir ifadeyle insan birinkisi şeklinde tabir edilir. Meydanlarda toplanan insanların en ifade ediliş şeklidir.