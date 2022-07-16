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Ahali eş anlamlısı nedir? Ahalinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

16.07.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler; metinlerin ve diyalogların zenginleştirilmesinde kullanılır. Türkçe diline eş anlamlı kelimeler zenginlik katıyor. Ahali kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük türleriyle günlük hayatta çok karşılaşılıyor. Cümlelerin içerisinde ahali kelimesi yerine eş anlamlıları kullanılabilir. Bu durum, anlam bozukluğuna sebep olmaz.

Ahali eş anlamlısı nedir? Ahalinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı Ahali eş anlamlısı nedir?

Ahali kelimesinin birden fazla eş anlamlısı vardır. Ahali eş anlamlısı sözcüklerden bazıları yabancı bazılarıysa Türkçe kökenlidir. Ahali kelimesinin en yaygın kullanılan eş anlamlısı ahalidir. Ahalinin yerine cümle içlerinde halk kullanıldığında herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Ahalinin bazı eş anlamlılarıysa aynı anlamı taşımazlar. Ahali kelimesine yakın anlamda kullanılırlar. Sınavlarda ahalinin eş anlamlılarıyla ilgili soru çok çıkıyor.

Ahali kelimesi anlamı nedir?

Ahalinin eş anlamlısı olan sözcükleri kavramak için ilk olarak kelimenin gerçek anlamını bilmek gerekiyor. Türk Dil Kurumu’na göre ahali kelimesi;

  • Bir alanda toplanan kalabalık,
  • Bir alanda hiçbir ortak özelliği olmayan topluluğun oluşturduğu kalabalıktır,
    Arapçadan Türkçeye ahali kelimesi geçmiştir.

Ahali kelimesi eş anlamı nedir?

Ahali kelimesinin eş anlamı olarak en yaygın halk kelimesi kullanılıyor. Herhangi bir ortamda ortak özellikleri olmayan insan topluluğu anlamına gelen ahali eş anlamlıları şu şekildedir;

  • Halk,
  • Nüfus,
  • Şehir,
  • Toplum,
  • Umum,
  • Topluluk,
  • El,
  • Devlet,

Ahali kelimesinin tüm eş anlamlıları kalabalığı ifade eder. Ahalinin eş anlamlıları ile örnek cümleler;

  • Karar halkın oyuna göre belli olacak.
  • Nüfus çoğunluğu çok yüksek.
  • Onun başarısında birçok elin parmağı var.
  • Toplum olarak üzerimize düşen görev neyse yaparız.
  • Topluluk tüm gün dağılmadı.
  • Devlet gibi bir kalabalıktı.
  • Olaya sanki tüm şehir toplandı.
  • Halkın belirttiği noktalar mutlaka dikkate alınmalı.
  • Bu sene düzenlenecek halk koşusunun çok kalabalık olacağı söyleniyor.
  • Orası umum bir yer.
  • Yaşadığı toplumu çok dikkate aldığından yapmak istediklerini hiçbir zaman yapamadı.

Ahali kelimesi ve eş anlamlıları birden çok insanı ifade eder. Alanlardaki insan kümesi, ahali kelimesiyle belirtilir. Diğer bir ifadeyle insan birinkisi şeklinde tabir edilir. Meydanlarda toplanan insanların en ifade ediliş şeklidir.

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