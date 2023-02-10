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AHBAP Başkanı Haluk Levent ünlü isimlerle birlikte yeni projelerini açıkladı: Deprem bölgesine 850 milyon TL bütçe ayırdık

10.02.2023 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depreminin ardından AHBAP Derneği'yle birlikte AFAD koordinesinde büyük yardımlar yapan Haluk Levent, sosyal medyada çıkan iddiaların ardından açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu ve sanatçılarla birlikte çekilen videoyu paylaşan Levent, deprem bölgesi için 850 milyon TL'lik bütçe ayırdıklarını belirterek yeni projelerini duyurdu. Levent "Çalışmaların tamamını raporlayıp sosyal medyadan, faturalarla birlikte yayınlayacağız. Zaten bunu yapıyorduk yapmaya devam edeceğiz" dedi.

AHBAP Başkanı Haluk Levent ünlü isimlerle birlikte yeni projelerini açıkladı: Deprem bölgesine 850 milyon TL bütçe ayırdık

MHP'li Birol Gür'ün "Lütfen yardımlarınızı AFAD üzerinden yapınız. AHBAP çavuş ilişkileriyle UĞUR’suz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor endişelerimiz var" açıklamasını yapmıştı. AHBAP kurucusu ve başkanı Haluk Levent son günlerde çalışmalarına destek olan ünlü isimlerle birlikte çektiği videoda deprem bölgesi için hazırladıkları yeni projeleri açıklayarak iddialara da yanıt verdi. AHBAP'a destek veren Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, Ali Sunal, Elçin Sangu, Hande Erçel, Ezgi Mola, Özge Özpirinçci ve bir çok ünlü isimle kameralar karşısına geçen Haluk Levent, AHBAP olarak 850 milyon TL'lik bütçeyi deprem sonrası yardım projelerine ayırdıklarını duyurdu.

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"SÖZ VERİYORUZ"

Haluk Levent, Twitter ve Instagram'dan yaptığı paylaşımda "İki gün içinde Hatay’a 2000 aile için konteynerler gitmeye başlıyor. Okulları onaracağız. Yaşlılar için bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, öğrenci yurtları açacağız. Günlük tüm ihtiyaçlar için bölgede olacağız. Bütçeyi en az 850 milyon TL olarak belirledik. Söz veriyoruz" dedi.

"ÇALIŞMA RAPORLARI VE FATURALARI YAYINLAYACAĞIZ"

Haluk Levent, AHBAP merkezinde ünlü sanatçılarla birlikte çektiği videoda şu açıklamaları yaptı:

"Depremin ilk gününden beri ben bölgedeydim, AHBAP arama kurtarma ve gönüllülerimiz de bölgede halen çalışıyor. AHBAP olarak her deprem zamanı olduğu gibi bölgeye gideriz, AFAD'la iş birliği protokolümüz var. Onlarla görüşür ve gereli ihtiyaçları çıkartırız. Bu deprem zamanı da öyle oldu. İlk günden bu yana günlük ihtiyaçların tamamını karşılamaya çalıştık. Ne isteniyorsa oradaki arkadaşlarımızın raporları doğrultusunda gönderiyoruz. Türkiye'nin bir çok yerinden tırlarını gönderemeyenler için destek grupları oluşturduk ve yetkililerle irtibat sağladı. Bizim gönlümüz ve kasamız oradaki bütün ihtiyaçlara açıktır. Halen alımlar yapıp gönderiyoruz. Bundan sonra da daha önce yaptığımız gibi çalışmaların tamamını raporlayıp sosyal medyadan, faturalarla birlikte yayınlayacağız. Zaten bunu yapıyorduk yapmaya devam edeceğiz."

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"KONTEYNIR YAŞAM MERKEZLERİ OLUŞTURACAĞIZ"

"2000 konteynır için Hatay Valiliği'nden izinleri aldık. Diğer iller için de oralardaki arazi durumlarına bakıyoruz, gelen sonuçlara göre konteynır alımları yapacağız. Bunun için ayırdığımız bütçe 400 milyon TL. depremden etkilenen ve bölgede kalmak zorunda olanlar için ruhsal ve fiziksel yaşam koşullarını bir az olsun düzeltmek adına konteynır yaşam merkezleri oluşturmaya karar verdik."

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"OKULLARI ONARMAK İÇİN 100 MİLYON TL"

"Milli Eğitim Bakanlığı ile bugün görüştük, haber bekliyoruz,tekrar görüşme yapacağız. Düzeltebileceğimiz okulların bütün masraflarını üstlenme kararı aldık, bütçesi 100 milyon TL"

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"İlgili makamlara teslim edilmek üzere bakıma muhtaç büyüklerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak bakımevleri kurma kararı aldık, bizim için çok önemliydi bunun da bütçesi 100 milyon TL. Ayrıca bakanlık onayıyla bize verilecek alanlarda öğrenci yurtlarımız için ayırdığımız bütçe 150 milyon TL, çünkü oralardaki öğrenciler yurtlara giremiyor. Bu projeleri en yakın zamanda hayata geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan tüm siyasi partileri ve halkımız adına söylüyorum. Bizler bu konuda ne taahhüt ettiysek yerine getireceğiz. Bütün dostlarım buradalar, günlerdir çalışıyorlar, uğraşıyorlar. AHBAP olarak bize çok destek verdiniz, güvendiniz çok teşekkür ederiz."


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