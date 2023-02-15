Türkiye Tek Yürek ortak yayınında yardım kampanyası! Depremin yaralarını sarmak için AFAD ve Kızılay'a nasıl bağış yapılır?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara geliyor.

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlayan yardım programının moderatörlüklerini Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz üstleniyor. Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oluyor.

"Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI YAYINA BAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Tek Yürek canlı yayınına telefon bağlantısıyla katıldı. Erdoğan programda şu açıklamaları yaptı:

"Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV 512 radoyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşimlerimizi saygıyla selamlıyorum. 9 saat arayla yaşadığımız 2 büyük deprem 11 ilimizde ciddi yıkıma ve ciğerimizi yakan can kayıplarına yol açmıştır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Devletimiz tüm personeli ve ekipmanıyla depremzedelerimizin yanında yer almak için anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Çetin kış şartlarına rağmen İlk günlerdeki eksiklikler ve aksaklıklar kısa sürede giderilmiştir. Hem arama kurtarma faaliyetleri ve bugünkü yardım kampanyasıyla yanımızda olan dost ülkelere teşekkür ediyoruz. Önce arama kurtarma çalışmalarını tamamlayacağız ve enkaz altında kimseyi bırakmayacağız."

"1 YIL İÇİNDE KONUTLARI SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"

"Mart ayı başı itibariyle ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konut için inşaaya başlıyoruz. El birliğiyle bu imtihanının da üstesinden geleceğiz. Dün kabine toplantısında arkadaşlarımızla birlikte 136 milyon 589 TL'Lik yardım topladık. Bugünkü kampanyada da yurt için ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır. 1 yıl içinde konutları tamamlayacak ve sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah bugün tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamlar milletimiz yüce gönüllüğününü bir kez daha gösterecektir."

"MEDYAMIZA SONSUZ TEŞEKKÜR"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de ortak yayın öncesinde destek olan medya kuruluşlarına teşekkür etti. Şahin Twitter paylaşımında "Medyamıza sonsuz teşekkür... Akşam saat 20:00’deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 500 radyo katılacak. Türkiye'deki ortak yayın, KKTC ve Azerbaycan'dan da ekranlara yansıtılacak. İyi ki varsınız. " dedi.

AFAD'A NASIL YARDIM YAPILIR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise sosyal medya hesabından Türkiye Tek Yürek programında yardımlar için hesap numaralarını paylaştı.

????️ 15 Şubat 2023

???? 20.00

???????? Ortak Yayın@rtukkurumsal koordinasyonunda ulusal, bölgesel ve yerel TV ve radyo yayıncılarının katılımıyla düzenlenen #TürkiyeTekYürek Kampanyası, aynı gün ve saatte, tüm kanallarda...



➡️ Ayrıntılı bilgi için;https://t.co/LC3Oz4MbnN pic.twitter.com/EhiEGsBBqR February 15, 2023



