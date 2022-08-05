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Ahbap Derneğinin sahiplendiği boğa İzmir'e getirildi

05.08.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahbap Derneğinin sahiplendiği boğa İzmir'e getirildi

Ahbap Derneğinin sahiplendiği boğa İzmir'e getirildi

İZMİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan kurbanlık inek, sanatçı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Platformunca satın alınarak İzmir'deki barınağa getirildi.

Kırsal İsaalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Kocabıyık'ın, Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde, Yenice Mahallesi'nde kaçan kurbanlık ineği 25 gün sonra yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Kayaeli Mahallesi'nde bulundu.

Kocabıyık'ın ineği oğlunun düğününde keseceğini söylemesi üzerine Ahbap Derneği, hayvanı sahiplenmek için harekete geçti.

Ramazan Kocabıyık ile iletişime geçen Ahbap Derneği ineği satın aldı.

Dernekçe sahiplenilen inek, daha önce de Rize'nin İyidere ilçesinde, 2018'de Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban pazarından kaçıp denize atlayan ve Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulunmasının ardından yine Ahbap Derneği tarafından sahiplenilerek İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Angels Farm Sanctuary - Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen boğa Ferdinand'ın yanına getirildi.

Çiftlik yöneticisi Sibel Çakır, AA muhabirine, dün gece getirilen ineğe "Reyhan" ismini verdiklerini söyledi.

Çakır şöyle konuştu:

"Dağlar kızı Reyhan geldi. Reyhan en sonunda sahibi tarafından yakalanıp 1 hafta sonra kesileceği ilan edildiğinde sevgili Haluk Levent kendisine ulaştı. 30 bin liraya satın alınarak yine Haluk Levent'in aracılığıyla kurtartılan diğer arkadaşlarının, Ferdinand'ın, Moritos'un, Karakız'ın ve Ferdi'nin yanına geldi. Bundan sonra hayatı boyunda hiçbir şekilde kesilme korkusu, herhangi bir darp korkusu, aç kalma korkusu yaşamayacağı Angels Farm'a geldi. Çok ciddi travması var, herkese saldırma eğiliminde. Çünkü kimseye güvenmiyor ve korkuyor. Biz onun korkularını sevgiye dönüştürerek yaşadığı travmaları unutturacağız."

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İzmir Haluk Levent ferdinand kemalpaşa

İzmir Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

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Sabah
06:11
Öğle
13:22
İkindi
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Akşam
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