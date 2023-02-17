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  4. AHBAP ile afet bölgesinde olan Gizem Karaca isyan etti! "Normalleşme ayağına..."

AHBAP ile afet bölgesinde olan Gizem Karaca isyan etti! "Normalleşme ayağına..."

17.02.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP ile günlerdir afet bölgesinde olan oyuncu Gizem Karaca sosyal medyadan isyan etti. Karaca paylaşımında hayat normalmiş gibi paylaşımlar yapanlara kızarak "Bunun bence bir adabı olmalı" dedi.

AHBAP ile afet bölgesinde olan Gizem Karaca isyan etti! "Normalleşme ayağına..."

Son olarak Alparslan Selçuklu dizisinde Evdokya karakterine hayat veren Gizem Karaca, AHBAP ile birlikte depremzedelere yardım götürüyor. Günlerdir afet bölgesinde olan ve paylaşımlarıyla orada yaşanan acıları yansıtmaya çalışan oyuncu sosyal medyadaki bazı paylaşımlara isyan etti.

Ekran Alıntısı

"Normalleşme ayağına bu kadar saçma bu kadar rahat hikâyeler paylaşamazsınız ya" diyerek sitem eden Karaca şunları yazdı:

hhhh

"Bu kadar kolay olamaz. Kimler neler yaşıyor, ne hayatlar tekrar kurulmaya çalışılıyor. Ne yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bir süre daha burayı onlar için verimli kullansak olmaz mı? Gerçekten çok mu zor bir süre daha yediğinizi, içtiğinizi, kuaförde fönlü saçlarınızı, aynada kıyafetinizi, sporunuzu oranızı buranızı göstermemeniz? Size hayran olan belki binlerce insan var evlerinden çıkmak zorunda kalan ve senin o 'güzel' hayatını takip eden."

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