Günlerdir enkaz altında... Taha Duymaz depremden saatler önce ısrarlara rağmen o eve gitmiş! "Kalbim sıkışıyor"

TikTok hesabında yaptığı yemek çekimleri ile ünlenen Taha Duymaz yaşadığı zorbalıklardan sonra estetik operasyonlar geçirmişti. 2003 doğumlu Taha Duymaz, 7 kız, 5 erkek olmak üzere 12 çocuklu bir aileye sahip. Zor bir çocukluk geçiren fenomen Kahramanmaraş merkezli depreme halasının evinde yakalandı.

Günlerdir enkaz çalışmaları devam eden binada enkaz altında olan Taha Duymaz'ın arkadaşı Ragıb Narin hem çalışmaların son durumunu paylaştı hem de fenomenin adeta son sözleri niteliğindeki ifadelerini...

KARDEŞLERİNİN YANINDA OLMAK İSTEMİŞ

Ragıb Narin paylaşımında "Buradaki yetkililer enkazın Hatay'ın en riskli 3. enkazı olduğunu söylüyor. O gün ablasında kalıyorken kardeşi doğum günü diye Taha'yı çağırıyor. Eniştesi 'gitme akşam akşam' derken Taha 'kalbim sıkışıyor kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum' diyor.



Halaları giriş katı olduğu için evi 3 defa kilitliyorlarmış. Bunların hepsi tesadüf mü yoksa yazılmış mı bazı şeyler?" dedi.

