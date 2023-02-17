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Günlerdir enkaz altında... Taha Duymaz depremden saatler önce ısrarlara rağmen o eve gitmiş! "Kalbim sıkışıyor"

17.02.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye onu yokluk içinde elindeki malzemelerle yaptığı yemeklerle tanıdı. Çocukluğunda zorbalığa maruz kalınca burnunu ve kulaklarını yaptıran Taha Duymaz günlerdir enkazda. Hatay'da halasının evinde büyük felakete yakalanan ünlü fenomenin depremden saatler önce "Kalbim sıkışıyor" diyerek kardeşlerinin yanına gittiği iddia edildi.

Günlerdir enkaz altında... Taha Duymaz depremden saatler önce ısrarlara rağmen o eve gitmiş! "Kalbim sıkışıyor"

TikTok hesabında yaptığı yemek çekimleri ile ünlenen Taha Duymaz yaşadığı zorbalıklardan sonra estetik operasyonlar geçirmişti. 2003 doğumlu Taha Duymaz, 7 kız, 5 erkek olmak üzere 12 çocuklu bir aileye sahip. Zor bir çocukluk geçiren fenomen Kahramanmaraş merkezli depreme halasının evinde yakalandı.

Günlerdir enkaz çalışmaları devam eden binada enkaz altında olan Taha Duymaz'ın arkadaşı Ragıb Narin hem çalışmaların son durumunu paylaştı hem de fenomenin adeta son sözleri niteliğindeki ifadelerini...

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Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

KARDEŞLERİNİN YANINDA OLMAK İSTEMİŞ

Ragıb Narin paylaşımında "Buradaki yetkililer enkazın Hatay'ın en riskli 3. enkazı olduğunu söylüyor. O gün ablasında kalıyorken kardeşi doğum günü diye Taha'yı çağırıyor. Eniştesi 'gitme akşam akşam' derken Taha 'kalbim sıkışıyor kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum' diyor.

Ekran Alıntısı
Halaları giriş katı olduğu için evi 3 defa kilitliyorlarmış. Bunların hepsi tesadüf mü yoksa yazılmış mı bazı şeyler?" dedi.

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