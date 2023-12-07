Ahlak nasıl yazılır? Ahlak mı âhlâk mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Ahlak sözcüğü dilimizde çok sık kullanılan kelimelerden biri olarak bilinir. Bu sözcük dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça “aχlāḳ” kelimesinden türetilerek dilimize aktarılmıştır. Yabancı kökene sahip kelimelerin yazım stilinde yaygın olarak ikilem yaşanmakta ve yanlış yazılmaktadır. Ahlak kelimesi de yazımında sıklıkla hataya rastlanılan sözcükler arasındadır. Bu noktada kelimelerin doğru yazımını öğrenmek için sözlük sitelerinden yararlanmak önemlidir.

Ahlak nasıl yazılır?

Ahlak sözcüğü günlük konuşmalarda ve yazılı iletişimlerde sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kadar sık kullanılmasına karşın yazımında yaygın olarak imla hatasına rastlanılır. Kelimelerde görülen en ufak bir imla yanlışı, hem cümlenin hem de metinlerin manasında bozulmalara neden olmaktadır. Bu noktada ahlak yazımı konusu karşımıza çıkabilir.

Ahlak kelimesinin doğru yazılış şekli kadar okunuş biçimini de doğru olarak öğrenmek gerekir. Ayrıca kelimelerin anlamlarını bilerek kullanmak doğru anlatım açısından büyük önem teşkil eder. Özellikle ilk defa duyulan sözcükleri kullanmadan önce Türk Dil Kurumunun sözlük sitesinden manasını araştırmak çok önemlidir. Buna göre ahlak sözcüğünün anlamı şöyledir:

(İsim) Herhangi bir cemiyet içinde insanların uymak zorunda oldukları tutum şekilleri ve kaideleri.

(İsim) Şemail, huylar veya davranışlar.

Ahlak mı âhlâk mı?

Ahlak kelimesinin yazımında çoğunlukla yazım kuralı ihlaline rastlanılmaktadır. Bu sözcük birçok farklı alanda “âhlâk” olarak “a” harflerinin üzerinde şapka konulmuş şeklinde kullanılır. Türk Dil Kurumunun resmi Türkçe sözlük sitesinde yer alan bilgiler incelendiğinde bu kelimeyi yazarken şapka kullanılmadığını görmekteyiz. Yani ahlak TDK’ye göre her daim “ahlak” şeklinde şapkasız olarak kullanılması gereken bir sözcüktür.

Bu kelimenin şapkalı a kullanılarak yazılıp çizilmesi, yazım kuralları yönünden yanlış sayılmaktadır. Türk Dil Kurumunun resmi ve güncel sözlük sitesinde bulunan bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda 'ahlak'ın doğru yazımı şöyledir:

Ahlak (doğru kullanım)

Âhlâk (yanlış kullanım)





