Afili nasıl yazılır? Afili mi afilli mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Afili kelimesi gerek sohbetlerde gerekse yazışmalarda sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu sözcüğün kökeni hakkında net bir bilgi yoktur. Eski Yunanca "afi ἁφή" sözcüğünden çevrilerek dilimize aktarılmış olduğu tahmin edilmektedir. Bu bilgi sadece bir varsayım olarak karşımıza çıkmaktadır. Afili kelimesi dilimizde yaygın olarak yazımında yanlışlık yapılan sözcükler arasında yer almaktadır.

Afili nasıl yazılır?

Kelimelerin gerek doğru yazım stillerini gerekse okunuş biçimlerini öğrenmek, dilimizi güzel kullanmanız açısından büyük bir önem taşır. Bu noktada Türk Dil Kurumunun online sözcük sorgulatma ve arama hizmeti sunan internet sitesi devreye girer. Bu site yazım kuralları yönünden en güvenilir kaynak olarak bilinir.

Afili yazımı ile ilgili en güncel bilgilere bu site üzerinden erişim sağlayabilmek mümkündür. Ayrıca bu sözcüğün manasını öğrenmek için de yine bu site ziyaret edilir. Afili kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak kullanılan bir sözcüktür. Buna göre afili kelimesinin manası da şu şekildedir:

(Sıfat) Karşındaki insanı cezbetmek niyetiyle aşırı tavır sergileyen.

Afili mi afilli mi?

Türkçemizde bulunan birçok sözcüğü yazıya dökerken çoğunlukla yanlış yazarız. Yazılı metinlerde kelimeleri hatalı olarak yazmak, karşı tarafın hem anlamamasına hem de cümlelerin manasında bozukluk yaşanmasına yol açar. Afili sözcüğü de dilimizde çok sık kullanılan ancak yazımında da çok sık yazım kuralı ihlali yapılan kelimelerden biridir.

Bu kelime birçok yerde karşımıza “afilli” yazım şekliyle çıkmaktadır. Bu kelime konuşurken de “afilli” olarak söylenmektedir. Afili TDK’ye göre her zaman “afili” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Kelimelerin yazımı hususunda çelişkiye düşüldüğünde Türk Dil Kurumunun sözlük sitesinden yararlanmak oldukça önemlidir. Buna göre afilinin doğru yazımı şöyledir:

Afili (doğru kullanım)

Afilli (yanlış kullanım)





