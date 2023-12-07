EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Afili nasıl yazılır? Afili mi afilli mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Afili nasıl yazılır? Afili mi afilli mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

05.12.2023 19:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde bulunan birçok sözcüğün yazımında yaygın olarak imla hatasına rastlanılır. Bunun asıl sebebi telaffuz edilen kelimelerin söylendiği gibi yazıya aktarılmasıdır. Ağızdan çıkan sözcüklerin olduğu gibi yazıya geçmesi sıklıkla yazım yanlışlarına yol açmaktadır. Bu yanlışları düzeltmek ve dilimizi güzel kullanmak oldukça önemlidir. Türkçemizde çok fazla yazım hatası yapılan kelimelerden biri afili sözcüğüdür. Peki, afili nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Afili kelimesi gerek sohbetlerde gerekse yazışmalarda sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu sözcüğün kökeni hakkında net bir bilgi yoktur. Eski Yunanca "afi ἁφή" sözcüğünden çevrilerek dilimize aktarılmış olduğu tahmin edilmektedir. Bu bilgi sadece bir varsayım olarak karşımıza çıkmaktadır. Afili kelimesi dilimizde yaygın olarak yazımında yanlışlık yapılan sözcükler arasında yer almaktadır.

50 bin TL rakamla nasıl yazılır? 50 bin TL rakamla nasıl yazılır?

Afili nasıl yazılır?

Kelimelerin gerek doğru yazım stillerini gerekse okunuş biçimlerini öğrenmek, dilimizi güzel kullanmanız açısından büyük bir önem taşır. Bu noktada Türk Dil Kurumunun online sözcük sorgulatma ve arama hizmeti sunan internet sitesi devreye girer. Bu site yazım kuralları yönünden en güvenilir kaynak olarak bilinir.

Afili yazımı ile ilgili en güncel bilgilere bu site üzerinden erişim sağlayabilmek mümkündür. Ayrıca bu sözcüğün manasını öğrenmek için de yine bu site ziyaret edilir. Afili kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak kullanılan bir sözcüktür. Buna göre afili kelimesinin manası da şu şekildedir:

  • (Sıfat) Karşındaki insanı cezbetmek niyetiyle aşırı tavır sergileyen.
Addetmek nasıl yazılır? Addetmek nasıl yazılır?

Afili mi afilli mi?

Türkçemizde bulunan birçok sözcüğü yazıya dökerken çoğunlukla yanlış yazarız. Yazılı metinlerde kelimeleri hatalı olarak yazmak, karşı tarafın hem anlamamasına hem de cümlelerin manasında bozukluk yaşanmasına yol açar. Afili sözcüğü de dilimizde çok sık kullanılan ancak yazımında da çok sık yazım kuralı ihlali yapılan kelimelerden biridir.

Bu kelime birçok yerde karşımıza “afilli” yazım şekliyle çıkmaktadır. Bu kelime konuşurken de “afilli” olarak söylenmektedir. Afili TDK’ye göre her zaman “afili” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Kelimelerin yazımı hususunda çelişkiye düşüldüğünde Türk Dil Kurumunun sözlük sitesinden yararlanmak oldukça önemlidir. Buna göre afilinin doğru yazımı şöyledir:

  • Afili (doğru kullanım)
  • Afilli (yanlış kullanım)
    Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler çok konuşulmuştu! O uygulama yasaklandıGörüntüler çok konuşulmuştu! O uygulama yasaklandı
Adalet bölümü kapatıldı mı? YÖK'ten önemli karar!Adalet bölümü kapatıldı mı? YÖK'ten önemli karar!
2023-ALES/3 sonuçları açıklandı2023-ALES/3 sonuçları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
afili nasıl yazılır
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Diyarbakır'da yapılan bulvarın adı tartışma yarattı! Peş peşe tepkiler, Bakan Yerlikaya'ya çağrı

Diyarbakır'da yapılan bulvarın adı tartışma yarattı! Peş peşe tepkiler, Bakan Yerlikaya'ya çağrı

Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili tarihi ilk kez verdi!

Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili tarihi ilk kez verdi!

Fırından ekmek aldı! Külot trendine uydu, sosyal medyanın diline düştü

Fırından ekmek aldı! Külot trendine uydu, sosyal medyanın diline düştü

Haziran ayından bu yana ilk kez! Akaryakıta çifte indirim

Haziran ayından bu yana ilk kez! Akaryakıta çifte indirim

Ender Saraç hakkındaki iddialar şoke etti! "İğrenç bir iddia" dedi... İşte o paylaşım

Ender Saraç hakkındaki iddialar şoke etti! "İğrenç bir iddia" dedi... İşte o paylaşım

Yatağında ölü bulunmuştu! Gizli tanık her şeyi anlattı: Para karşılığı...

Yatağında ölü bulunmuştu! Gizli tanık her şeyi anlattı: Para karşılığı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

En sevilen markalar burada! Kabandan monta, ayakkabıdan çantaya %50'ye varan indirim

En sevilen markalar burada! Kabandan monta, ayakkabıdan çantaya %50'ye varan indirim

Zor anlar yaşadı! Halteri yanlışlıkla boğazına düşürdü

Zor anlar yaşadı! Halteri yanlışlıkla boğazına düşürdü

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.