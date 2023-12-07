Ala nasıl yazılır? Ala mı âlâ mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Ala sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan ve pek çok alanda karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Türkçe kökene sahip bu kelimenin yazımında sıklıkla hataya düşülmektedir. Kelimelerin yazımı konusunda ikilem yaşandığında Türk Dil Kurumunun online olarak hizmet veren yazım kılavuzu sitesi ziyaret edilmektedir. Bu site içerisinde kelimelerin doğru yazımından söyleniş şekline kadar birçok önemli bilgiyi bulabilmek mümkündür.

Ala nasıl yazılır?

Ala kelimesi dilimizde çok sık kullanılan bir sözcük olmasına karşın yazımında imla yanlışına rastlanılan bir sözcüktür. Bu kadar yanlış yazılmasının altında yatan sebep ise birden fazla farklı manada kullanılmasıdır. Bu bağlamda ala yazımı konusunda tereddüt yaşandığında güncel yazım kılavuzu olarak bilinen ve Türk Dil Kurumu tarafından oluşturulan sözlük sitesinin ziyaret edilmesi önerilmektedir. Bu site aracılığıyla yalnızca kelimelerin doğru yazılış biçimleri değil, söyleniş şekliyle ne anlama geldiği bilgisine de ulaşılabilmektedir. Buna göre ala kelimesinin manası şöyledir:

(Sıfat) Birçok rengi içerisinde barındıran, karışık renkli veya alaca.

(İsim) Alabalık.

(Sıfat/Halk ağzında) Ela gözlü olan.

(İsim/Halk ağzında) Keklik kuş türünün boynunda bulunan siyah renkli halka.

Ala mı âlâ mı?

Ala kelimesi birçok farklı manayı bünyesinde barındıran bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı anlamlar içeren bir kelime olduğundan yazım stilinde yaygın olarak hata yapılmaktadır. Bu sözcük birçok yazılı mecrada “âlâ” şeklinde şapkalı olarak kullanılmaktadır. “Âlâ” sözcüğü ile “ala” kelimesi arasında mana yönünden birtakım farklar bulunur.

Âlâ sözcüğü Arapça kökenli bir kelimedir ve “çok güzel, pek yüce, pekiyi, çok nefis” manalarına gelir. Bu kelime ilk anlamlarına göre kullanılmak istendiğinde “ala” şeklinde, ikinci manasına göre kullanılmak istendiğinde ise “âlâ” olarak kullanılmalıdır. Kısaca ala TDK’ye göre ilk anlamları baz alınarak kullanıldığında her zaman “ala” olarak yazılması gereken bir sözcüktür. Tüm bu bilgiler ışığında alanın doğru yazımı şöyledir:

Ala (doğru kullanım)

Âlâ (yanlış kullanım)





