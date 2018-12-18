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'Ahlat Ağacı' Oscar'da yok

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | 18.12.2018 16:03 | Son Güncelleme

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu yıl ilk kez kesinleşmiş tüm adayları açıklamadan önce dokuz kategoride son eleme öncesi listeye alınan filmleri açıkladı. Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' Oscar'da ilk 9'a kalamadı.

Akademi bu yıl ilk kez farklı bir uygulamaya imza attı. Oscar tarihinde ilk kez, kesinleşmiş tüm adaylar açıklanmadan önce dokuz kategoride son eleme öncesi listeye alınan filmler açıklandı. Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı, Yabancı Dilde En İyi Yabancı Film aday adayları arasında yer alamadı. 'Ahlat Ağacı'nın ilk 9'a kalamaması sonrası Türk sinemasının Oscar hayali bir kez daha önümüzdeki yıllara ertelendi. 22 Ocak'ta yapılacak yeni bir değerlendirme sonrasında 9 filmden 4'ü daha elenerek ilk 5'e kalan filmler belirlenecek. İlk 5'e kalan filmler 24 Şubat 2019'da Dolby Theatre'da düzenlenecek ödül töreninde Oscar ödülü için yarışacak.

'Ahlat Ağacı' Oscar'da yok

İşte 91. Oscar Ödülleri için yarışması kesinleşen filmler 22 Ocak’ta açıklanmadan önce dokuz dalda 'en iyi' olmaya aday adayı filmler...

EN İYİ BELGESEL ADAY ADAYLARI

EN İYİ BELGESEL ADAY ADAYLARI
Charm City, Communion, Crime + Punishment, Dark Money, The Distant Barking of Dogs, Free Solo, Hale County This Morning, This Evening, Minding the Gap, Of Fathers and Sons, On Her Shoulders, RBG, Shirkers, The Silence of Others, Three Identical Strangers, Won’t You Be My Neighbor?

EN İYİ KISA BELGESEL ADAY ADAYLARI

EN İYİ KISA BELGESEL ADAY ADAYLARI
Black Sheep, End Game, Lifeboat, Los Comandos, My Dead Dad’s Porno Tapes, A Night at the Garden, Period. End of Sentence. ’63 Boycott, Women of the Gulag, Zion

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ ADAY ADAYLARI

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ ADAY ADAYLARI
Black Panther, Bohemian Rhapsody, Border, Mary Queen of Scots, Stan & Ollie, Suspiria, Vice

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM ADAY ADAYLARI

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM ADAY ADAYLARI
Kolombiya, Birds of Passage, Danimarka, The Guilty, Almanya, Never Look Away, Japonya, Shoplifters, Kazakistan, Ayka, Lübnan, Capernaum, Meksika, Roma, Polonya, Cold War, Güney Kore, Burning

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ ADAY ADAYLARI

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ ADAY ADAYLARI
Annihilation, Avengers: Infinity War, The Ballad of Buster Scruggs, Black Panther, BlacKkKlansman, Crazy Rich Asians, The Death of Stalin, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, First Man, If Beale Street Could Talk, Isle of Dogs, Mary Poppins Returns, A Quiet Place, Ready Player One, Vice

EN İYİ ŞARKI ADAY ADAYLARI

EN İYİ ŞARKI ADAY ADAYLARI
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings (The Ballad of Buster Scruggs), Treasure (Beautiful Boy), All the Stars (Black Panther), Revelation (Boy Erased), Girl In The Movies (Dumplin), We Won’t Move (The Hate U Give), The Place Where Lost Things Go (Mary Poppins Returns), Trip A Little Light Fantastic (Mary Poppins Returns), Keep Reachin (Quincy), I’ll Fight (RBG), A Place Called Slaughter Race (Ralph Breaks the Internet), OYAHYTT (Sorry to Bother You), Shallow (A Star Is Born), Suspirium (Suspiria), The Big Unknown (Widows)

EN İYİ KISA ANİMASYON ADAY ADAYLARI

EN İYİ KISA ANİMASYON ADAY ADAYLARI
Age of Sail, Animal Behaviour, Bao, Bilby, Bird Karma, Late Afternoon, Lost & Found, One Small Step, Pépé le Morse, Weekends

EN İYİ KISA FİLM (CANLI AKSİYON) ADAY ADAYLARI

EN İYİ KISA FİLM (CANLI AKSİYON) ADAY ADAYLARI
Coraline, Chuchotage, Detainment, Fauve, Icare, Marguerite, May Day, Mother, Skin, Wale

EN İYİ GÖRSEL EFEKT ADAY ADAYLARI

EN İYİ GÖRSEL EFEKT ADAY ADAYLARI
Ant-Man and the Wasp, Avengers: Infinity War, Black Panther, Christopher Robin, First Man, Jurassic World: Fallen Kingdom, Mary Poppins Returns, Ready Player One, Solo: A Star Wars Story, Welcome to Marwen
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Anahtar Kelimeler:
Oscar En İyi Yabancı Fİlm Ahlat Ağacı Nuri Bilge Ceylan

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