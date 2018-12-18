'Ahlat Ağacı' Oscar'da yok

Akademi bu yıl ilk kez farklı bir uygulamaya imza attı. Oscar tarihinde ilk kez, kesinleşmiş tüm adaylar açıklanmadan önce dokuz kategoride son eleme öncesi listeye alınan filmler açıklandı. Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı, Yabancı Dilde En İyi Yabancı Film aday adayları arasında yer alamadı. 'Ahlat Ağacı'nın ilk 9'a kalamaması sonrası Türk sinemasının Oscar hayali bir kez daha önümüzdeki yıllara ertelendi. 22 Ocak'ta yapılacak yeni bir değerlendirme sonrasında 9 filmden 4'ü daha elenerek ilk 5'e kalan filmler belirlenecek. İlk 5'e kalan filmler 24 Şubat 2019'da Dolby Theatre'da düzenlenecek ödül töreninde Oscar ödülü için yarışacak.