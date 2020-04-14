Ahmed Kutucu'dan Fenerbahçe ve Türkiye açıklaması

Almanya'nın son yetiştirdiği çıkardığı en yetenekli Türk futbolcuların başında gelen Ahmed Kutucu, Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'na açıklamalarda bulundu. Schalke'nin 20 yaşındaki forveti Ahmed, A Milli Takım'ı tercih etmesindeki sebeplerini samimiyetle dile getirdi.
Kovid-19 nedeniyle geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten genç gurbetçi, "Almanya çok erken önlemler aldı. Evde kulübün programına uyuyorum" dedi.
Milli Takım tercihini Almanya'dan değil de Türkiye'den yana kullandın. Bu kararı alırken neler düşündün?
"Tabii ki bu karar çok kolay olmadı. Sonuçta burada büyüdüm ve buradaki hocalarla vakit geçiriyorum. Almanya'nın milli takım hocaları sürekli beni ziyaret ediyordu. Tüm imkânları sundular açıkçası ama ben, kalbimin sesini dinledim. Bu kararda çok fazla kariyer veya hangi kararın daha faydalı olacağını dinlemek istemedim."
Sezon başında Fenerbahçe'nin sana ilgisi vardı. Kulübün bırakmadı. Türkiye'ye gelmeyi düşünür müsün?
"Her Türk futbolcu gibi bir gün Türkiye'de oynamak isterim ama şu an önceliğim Avrupa. Kariyerimde adım adım ilerlemek istiyorum. Schalke'nin değişilmez forvetleri arasında yer almak istiyorum. Sonraki hedefim İngiltere Premier Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk şans aldığımda 18 yaşımdaydım. Çok güzel ve özel bir duygu. Bunu tekrar yaşamak istiyorum."
Türkiye'de ve Avrupa'da en beğendiğin futbolcular kim?
Türkiye'de Emre abiyi beğeniyorum çünkü inanılmaz hırslı. Doyumsuzluğu. Sürekli devam etmek istiyor. Çok tecrübesi var. Avrupa'nın en iyi liglerinde oynadı. İdolüm her zaman Brezilyalı Ronaldo olmuştur.
İyi bir jenerasyon yakaladık. A Milli Takım, EURO 2021'de neler yapabilir sence?
"Evet, çok yetenekli oyuncularımız var. Dünya şampiyonu Fransa'yı yendiğimizde neler yapabileceğimizi herkes gördü. Babam ve ağabeyim, 2002'de Şenol Hoca ile yaşanan dünya üçüncülüğünü anlattı bana. Ben de Youtube'dan izledim, bayağı etkilendim. Umarım böyle bir hava yakalayıp gelecek sene Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir turnuva geçiririz. Merih, Çağlar, Ozan ve Cengiz gibi yetenekli isimlerimiz var."
Andorra maçında A Milli formayı giydin. Neler hissettin?
"Şenol hocanın bu şansı bana vermesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İyi bir performans sergilediğimi ve bunun daha başlangıç olduğunu bana söyledi. EURO 2020'de hocamın beni çağırmasını umut ediyordum. Yusuf, Cenk ve Merih Demiral gibi oyuncularımızın sakatlığı vardı. Şu an Ozan da futbol oynayamıyor. Belki de ertelenmesi bizim için daha faydalı oldu."
Almanya'daki Türk nüfusunun yoğun olduğu Gelsenkirchen doğumlu olan Ahmed Kutucu, bölgenin en yetenekli Türk yıldızları Mesut Özil ve Hamit Altıntop'u örnek aldığını söyledi. 20 yaşındaki forvet, "Bizim burada herkes birbirini tanır. Çocukken sokaklarda top oynardık, büyüklerimizi izlerdik. Onlar senden güçlü olduğu için sana güç verir. Ben de ufakken Mesut Özil ve Hamit Altıntop'u izledim. Ağabeyim ve babam da onları iyi tanır. Zaman zaman görüşüyoruz. Ozan Kabak da buraya alıştı. Birlikte çok iyi vakit geçiriyoruz" diye konuştu.
2000'de Almanya Gelsenkirchen'de dünyaya gelen Ahmed, futbola Essen takımında başladı. 1.81'lik genç yıldız, Mehmet Hacıoğlu'nun antrenörlük döneminde Türkiye U17, Vedat İnceefe'nin teknik adamlığı sırasında ise Türkiye U19 milli takımlarından davet aldı. Genç forvet, yine İnceefe döneminde U21 milli takımımız ile boy göstermeye başladı.
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