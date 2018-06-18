Ahmed Musa'nın menajeri Galatasaray'la görüştüklerini doğruladı

Galatasaray, Bafetimi Gomis'e alternatif ya da Fransız golcünün gitmesi durumunda ofans bölgesinin pek çok yerinde oynayabilen bir oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların bu çerçevede gündemindeki birinci isim Ahmed Musa.

Nijarya milli takımının da formasını giyen golcünün menajeri bu konuda net konuştu

"GALATASARAY'LA GÖRÜŞÜYORUZ"

Ajansspor'da Özgür Sancar'a açıklama yapan William D'avila, "Badou N'Diaye ile birlikte Ahmed Musa'nın da temsilciliğini ben yapıyorum. Galatasaray ile bu konuda görüşme hâlindeyiz. Galatasaray onun transferini istiyor. Transfer mümkün. Neden olmasın Galatasaray üst düzey bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Ağırlıklı olarak satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde duruyoruz. Kendisine bir kaç teklif daha var. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. En kısa sürede kararını verecek. Şu anda Galatasaray'a gelme olasılığının yüzde 50 olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

IMBULA?

Stoke City'nin satış listesinde gösterdiği oyuncuların Türkiye temsilciliğini elinde bulundura D'avila, Fransız orta saha oyuncusu Giannelli Imbula'nın da Galatasaray'a transferinin söz konusu olduğunu söyledi.

William D'avila, N'Diaye konusunda yeni bir gelişmenin olmadığını, Premier Lig'de bir takıma tüm haklarıyla gitme olasılığı ya da Galatasaray'da kiralık oynama seçeneği üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

