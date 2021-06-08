Ahmet Ağaoğlu: 6-7 transfer daha yapılacak

Son olarak Marek Hamsik transferini açıklayan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, TRT SPOR canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Şu anda Trabzonspor'un yapmış olduğu transferler, Trabzonspor'un transfer limitleri içerisinde yapılan transferlerdir. Hiçbir oyuncu satılmasa dahi Trabzonspor, bu bütçeyi karşılayabilecek durumda. Tabii ki bunun içerisine önümüzdeki sene pandeminin etkisinin azalacağı, belirli ölçüde seyirci hasılatı ve ciddi ürün satışını da dahil ederek söylüyorum bunu." "Taraftarlarımız takdir ederler ki alınan oyuncular Trabzonspor'a çok büyük katkı verecek. Heyecan uyandıran oyuncular. Maliyetlerinin bir bölümünün ürün satışıyla karşılanmasını beklemek de pek yanlış bir bakış açısı olmaz. Ancak, Uğurcan'ın satışı hesabıyla transferlerin yapıldığı doğru değil." "6-7 TRANSFER DAHA YAPILACAK" "Geldiğimizden beri en ince hesabı, kitabı yaparak mücadelenin içerisindeyiz. Kulübü başlangıç noktasına getirecek bir transfer hovardalığının içerisine girmedik. Bankalar Birliği'yle yaptığımız anlaşma ve tüzüğün 84. maddesi itibarıyla böyle bir şey söz konusu değil."

"6-7 transfer daha yapılacak. Federasyon toplantısından sonra açık ve net şekilde anlaşıldı ki kural yürürlükte. 14 yabancı alabiliyoruz ancak 8 yabancı süre alacak. Bunu da göz önünde bulundurarak hesapların yeniden yapıldığı bir sürecin içerisindeyiz. Önümüzdeki sene de sayı 12'ye, sahadaki oyuncu sayısı 7'ye düşecek. Sonraki yıl 10 olacak. Yaptığımız sözleşmeler önümüzdeki yılları da bağlıyor." "YABANCI SINIRI NEDENİYLE..." "Trabzonspor'un transferleri devam edecektir ama ne boyutta olacağını, rakam ve oyuncu sayısını telaffuz etmek şu an mümkün değil. Elimiz kolumuz bağlandı. Sanıyorum herkes anlıyordur. 14 yabancı alacaksınız ama 8'ini oynatıyorsunuz. Her sene düşüyor. Dolayısıyla tüm bunların hesabı yapıldığında, farklı bir politika izleme gerekliliği ortaya çıkıyor." "Rezerv takım planlaması vardı. O da uygulamaya konmadı. Alelacele bir rezerv lig geldi, bildiğiniz U19 Ligi. Mücadele gücünün yüksek olduğu bir ligde maç tecrübesi kazandırmak istiyoruz. TFF, buna çok büyük direnç gösterdi. Dolayısıyla bizim böyle bir lige katılma düşüncemiz yok."

HAMSIK TRANSFERİNİN DETAYLARI... "Transferde kartların yeniden dağıltığı bir döneme giriyoruz. Hocanın önerdiği 5-6 mevki vardı. Neredeyse 4'ünü gerçekleştirmiş durumdayız. 10 hafta kala veya 8 hafta kala hocanın belirlediği isimlerle temasa geçtik. Marek Hamsik medyaya çıktıktan 10 gün sonra imzalıyorsunuz veya 15 gün önce Gervinho'yla imzalıyorsunuz. Ama o noktaya gelmeden önce 1.5 aylık bir pazarlık ve araştırma süreci vardı. Kolay olmuyor transferler." "Pandemi süreci var. Seyahat edemiyorsunuz, kolay kolay yüz yüze görüşemiyorsunuz. Menajeriyle belirli periyotlarda görüşebiliyoruz. Çok uzun süren bir sürecin nihayetinde bunlar gerçekleşti. Bu çalışmalara erken başlamış olmanın avantajını kullandık. Bundan sonra transferler olacaktır. Gidecek oyuncular da olabilir, onlara giderlerse bakarız." "HAMSIK'İN FARKLI BEKLENTİLERİ VAR" "Oyuncu Çin'e gittikten sonra Göteborg'a geldi. Bunun tek sebebi daha sağlam bir ligde EURO 2020'ye hazırlanmaktı. Para ile, pul ile işi yoktu. Oyuncunun farklı beklentileri var. Hoca ile uzun süreli görüşmeleri oldu. Takımın hedefleri, hocanın beklentileri, oyun sistemi… Tamamen oynamak için gelen bir oyuncu. Geçen yıl 36-37 yaşındaki oyuncularla anlaşmadığımızda 'Neden anlaşmadın' deniyordu. Hamsik için yaş vurgusunun doğru bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum."