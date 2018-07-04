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Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan telefon geldi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.07.2018 21:31 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan telefon aldıklarını doğrularken, sözleşmelerinde indirim bekledikleri isimlerin indirim yapmaya yanaşmadıklarını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan telefon geldi!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports Haber'e konuştu ve transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Beşiktaş'tan Burak için teklif almadıklarını ancak bir telefon aldıklarını söyledi.

Transfer düşünülen bölgeleri aktaran Ağaoğlu, "Stoper ve alternatif olarak 1-2 bek oyuncuus düşünüyoruz. Castillo çalışmalara iyi başladı ama nazar değdi herhalde, bir sakatlığı söz konusu. İlerleyen günlerde teknik heyetten alacağımı rapor konusunda bir kanat oyuncusu takviyesi de belki söz konusu olabilir" dedi.

"UEFA'DAN BİR CEZA ALMADAN KURTARDIK"

Finansal olarak UEFA ile ilgili bir sorun olmadığını belirten başkan, "Bugün itibariyle UEFA ile ilgili bir sıkıntımız yok. UEFA'dan transfer yasağını kaldırdık ve FFP kriterlerinden mevcut durumumuza göre başarılı geçtik. Herhangi bir ceza, uyarı almadan kurtardık kendimizi. Bu hesapsız kitapsız harcamalara devam edilecek demek değil. Maliyeti 22-23 milyon euro civarına sabitlemeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

"OYUNCU DUYULUNCA 6-7 MENAJER ÇIKIYOR"

İstenen oyuncuların isimlerini açıklayınca sorun yaşandığını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Bir ara verdim ve dönünce enteresan şeylerle karşılaştım. Göz ucuyla bile bir oyuncuya talip olsanız bile 6-7 menajerle muhattap olmak zorunda kalıyorsunuz. 1'e alacağınız oyuncunun maliyeti bir anda 2-3'e çıkıyor. Fazla ses vermiyoruz bu yüzden. Çalışmaları bir noktaya getirdik. Önümüzdeki hafta 1-2 oyuncuyla imzalama aşamasına geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"BURAK İÇİN BİR YOKLAMA OLDU, O KADAR"

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gidip gitmeyeceği ile ilgili soruya Ağaoğlu, "Burak ile ilgili Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi. Sadece bir telefon ile nabız yoklaması, o kadar yani" cevabını verdi.

"OYUNCULAR SÖZLEŞMESİNDE İNDİRİME GİTMEDİ"

Burak, Sosa ve Kucka'nın sözleşmelerinde indirime gitmediğini belirten Ağaoğlu, "Oyuncular sözleşmelerinde indirime gitme yanlısı değil. Üç oyuncunun menajeriyle de konuştuk, üçünden de gelen cevap olumsuz. 3 oyuncunun bonservis maliyeti 5'er milyon euro. 1 de menajer maliyeti var, 6 milyon euro. Ücretten kurtulayım diye, bizim ödediğimiz bedeli bize ödemeden, onun 5'te 1'ini teklif eden kulübede maliyetten kurtulmak için vermek doğru değil" bilgisini paylaştı.

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