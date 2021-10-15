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Gelecek sezon başlıyor! İşte ofsayt tespiti için yeni sistem

15.10.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolun patronları, en çok konuşulan kurallardan ofsaytı tespit etmek için yeni bir sistemi hayata geçiriyor.

Gelecek sezon başlıyor! İşte ofsayt tespiti için yeni sistem

Yn hakemlerin kaldırdıkları bayraklar yeterli olmayınca devreye sokulan VAR sistemi de ofsayt tartışmalarını bitirmeye yetmeyince bu kez ilerdeki oyuncuyu tespit etmek için otomatik bir uygulama devreye sokulacak. Böylece ofsayt kararlarında tam bir doğruluğa ulaşılabilmesi sağlanacak.

YENİ SEZONDA KULLANILACAK

FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger tarafından ‘Futbol hakemliğindeki yeni büyük gelişme’ denilerek gelecek yıl kullanılmaya başlanacağı açıklanan ‘İleri ofsayt teknolojisi’, pozisyonları otomatik tespit ederek karar oluşturacak. FIFA tarafından düzenlenen özel maçlarda sahada test edilen yeni sistemin tartışmalara nokta koyması ve 2022 Dünya Kupası’na yetiştirilmesi hedefleniyor.

ALTYAPISI TAMAM

FIFA’nın uygulamaya koyacağı yeni sistemin teknolojik altyapısı da oluşturuldu.

Ofsayt kararında önde olan oyuncu ile topun ayaktan çıktığı anların tespiti için; kamera sistemlerinden gelecek video verilerin yanı sıra sensör teknolojisinden alınan veri izlemeleri de işlenecek.

FIFA yeni sistemi, VAR teknolojisinde de birlikte çalıştığı ve sanal ofsayt çizgisinin sertifikasyonuna sahip teknoloji tedarikçisine yaptırdı.


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