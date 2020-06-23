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Ahmet Ağaoğlu gece yarısı alkol testine girdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.06.2020 09:13 | Son Güncelleme

Hasan Çavuşoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na "alkollüydü" sözlerini kullanmıştı.

Ahmet Ağaoğlu gece yarısı alkol testine girdi

Alanya'da oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşma sonrası tribünlerde hareketlenme yaşanmış ve arbede çıkmıştı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na "alkollüydü" sözlerini kullanmıştı.

61 saat'in haberine göre; Kafileyle birlikte Trabzon'a gelen Başkan Ağaoğlu ilk iş olarak Trabzon Havalimanı'nda bulunan polis memurlarıyla iletişime geçerek alkol testine girdi.

Yapılan test sonucu "0 promil" çıkarken Başkan Ağaoğlu "alnımız ak" yorumunu yaptı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
haplanmıştır
NİYE ALANYADAKİ HASTANELERDEN BİRİ DEYİLDE TRABZONDA YAPITIRDINIZ SORARLAR ADAMA .HABERİ YAPANDA ŞIRACININ ŞAHİTİ BOZACI İNANDIRICI BULMADIM MALESEF
yarasin baskaannnn
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