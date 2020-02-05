Ahmet Ağaoğlu: Irkçı saldırı insanlık ayıbıdır

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında BB Erzurumspor karşısında 5-0 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, BB Erzurumspor'un Beşiktaş'ı eleyerek rakipleri olduğunu belirterek, "İyi de futbol oynuyorlar ama biz de iyiydik. Skoru erken yakalayınca daha rahat bir futbol sergiledik. Özellikle Guilherme'nin ve Sörloth'un performansı belirleyici oldu. Devamına bakacağız, bundan sonra Gençlerbirliği maçı var" dedi.

Her maçın zor olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Maç maç düşünüyoruz. Bunu hoca da oyuncular da söylüyor. Gidecek çok uzun yolumuz var. Zaten puan cetveline bakarsanız ilk 7-8 takımın hepsinin şampiyonluk şansı var. Özellikle ilerleyen haftalarda iyi bir mücadele olacağını tahmin ediyorum. Artık gücü, nefesi yeten, iyi mücadele eden, sabırla mücadele eden, rakiplerine saygı duyan, her maça aynı ciddiyetle oynayan ligin sonunda ipi göğüsleyecek gibi görünüyor. Bakalım yollar bizi nereye götürecek. Gençlerbirliği deplasmanı da zor bir deplasman. Sonra içeride Sivasspor ile oynayacağız. Kolay maç yok. İnşallah Allah bir kaza vermezse, sakatlık olmazsa Abdulkadir Ömür'ün de ümit ediyorum ki Gazişehir maçında maç kadrosunda olacağını ümit ediyorum. Daha da güç kazanacağız. Mücadelemize bu şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.