Ahmet Ağaoğlu: Muharrem Usta transfer yasağını bilerek aldırdı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski Başkan Muharrem Usta'nın geçtiğimiz salı günü düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarına cevap vererek tepki gösterdi. Ağaoğlu, Usta’nın açıklamalarını anlamakta güçlük çektiğini belirterek, “Bu toplantıda yaklaşık 2,5 yıl içinde yaptıklarının sadece küçük bir bölümünü anlattım, 3 sayfa cevap verdi. Oysaki oradaki konuşmalarım buzdağının görünen yüzüydü. Şimdi görünmeyen yüzünü de anlatacağım” diye konuştu. Muharrem Usta dönemiyle ilgili bağımsız denetim firmasının hesapları incelediğini hatırlatan Ağaoğlu, bu inceleme sonucunda gerekenin yapılacağını belirterek, “Usta seçimden önce borcu 150 milyon Euro’da bırakacağım demişti. Biz geldiğimizde borç 180 milyon Euro'du. Kendisinden sözünü tutmasını bekliyoruz. Aradaki farkı 30 milyon Euro’yu kulübümüze en kısa zamanda göndermeli” dedi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski Başkan Muharrem Usta’nın seçimden önce yaptığı, "Borcu 150 milyon Euro’da bırakacağım" açıklamasına atıfta bulunarak, “Biz geldiğimizde borç 180 milyon Euro'du. Kendisinden sözünü tutmasını bekliyoruz. Aradaki farkı yani 30 milyon Euro’yu kulübümüze en kısa zamanda göndermeli" dedi.

BUNU KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Ağaoğlu, Usta’nın kulüpten ayrılırken bazı oyuncuların satış yetkisinin kendisine verilmesini, bir çeşit menajerlik yetki talebi şartına bağlı taahhütte bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Şimdi Muharrem Usta’nın giderken bıraktığı iki taahhüt var. İlki 7, ikincisi 3 oyuncuyla ilgili. Bu oyuncuların satış yetkisinin kendisine verilmesini yani bir çeşit menajerlik yetki talebi şartına bağlı taahhüt bırakmış. Futbol dünyasında değil iş dünyasında da eşi benzeri olmayan, anlamsız içeriklere sahip, birbiriyle çelişen (zira bahse konu oyuncuları satamazsa herhangi bir taahhüt yok) sadece kendisine kamuoyu önünde konuşacak malzeme üretmeyi amaçlayan, bize göre iyi niyetle düzenlenmemiş bir belge. Bunu da sürekli gündeme getirerek kendine göre bir şeyler söylüyor. Buna rağmen ne demek istediğini anlamak için bir takım cevabı yazılar yazdık. Fakat gerek bu yazışmalar ve gerekse de şifahi konuşmalarda anladık ki aslında ‘Borcu 150 milyon Euro’da bırakacağım’ açıklamasının arkasına zemin hazırlamaya yönelik girişimler yapıyor. Düşünebiliyor musunuz, biz bahse konu oyuncuların menajerlik yetkisini Muharrem Usta’ya vereceğiz o da bu oyuncularımızı satıp biraz ile kendi alacağını alacak uygun göreceği bir kısmını da kulübe gönderecek. Sonra da ‘Ben borcu düşürdüm’ diyecek. Bunu kabul etmemiz mümkün değildi."

MUHARREM BEY'İN KENDİ ŞİRKETİYLE FORMA GÖĞÜS SPONSORLUĞU ANLAŞMASI VAR

Muharrem Usta'nın giderayak Trabzonspor’un 2019-2020 sezonundan başlayacak şekilde gelecek 5 sezonu kapsayan forma sponsorluk anlaşması yaptığını belirten Ağaoğlu şöyle konuştu: "Borcu 150 milyon Euro’da bırakacağım’ sözünün arkasını doldurmaya yönelik hamlelerden biri de Muharrem Bey’in kendi şirketiyle yaptığı forma göğüs sponsorluğu anlaşması. Bir tarafta Trabzonspor Kulübü başkanı olarak kendisi diğer tarafta sahibi olduğu şirket. Ne diyor o anlaşmada? Para vermeyecekmiş, bunun yerine kulüpteki 4 liradan dolara çevirdiği alacaklarından düşülecekmiş. Şimdi sizin bizim önümüzü kapatmaya, kulübün kaynak yapma imkanlarını ortadan kaldırmaya ne hakkınız var? Kulübün forma göğüs sponsorluğu gibi önemli bir gelir kalemini nasıl 5 yıl kendinize bağlayabilirsiniz. Diyecek ki ‘bu teklifi kabul etselerdi şu kadar gelir yapacaktım ve borç bilmem ne kadar azalacaktı.’ Amaç kulübe katkı sağlamak ise beklesin bahsettiğiniz alacağınız içeride. Nedir bu aceleniz? Ayrıca bu sözleşmeye dair yönetim kurulu kararı niye aldırmadınız? Her şeyi geçtim verdiği sözlere göre içeride alacağı yok, aksine kulübe borcu var.”

SANKİ PANİK HAVASI VE BİR ŞEYLERİN ÜZERİNİ ÖRTME ÇABASI

Kartal'daki arazinin durumu hakkında da konuşan Ağaoğlu, “Taahhütleri ve sözleşmeleri kulüpten gittiği gün, 10 Nisan’da bize bırakmış. Sanki bunları bir panik havasıyla ve bir şeylerin üzerini örtmek için yapmış. Kartal’daki 14 dönümlük arazinin 2,5 dönümlük bölümünün bir akaryakıt şirketine satıldı. Bu satışın genel kuruldan izin alınmadan yapılmış ve usulsüz olmuş. Muharrem Usta, 23 Aralık 2017’deki mali genel kurulda bu olayı nasıl anlattı? Söz konusu akaryakıt şirketi kapımıza geldi, bizi haciz edecekti. O davalara da baktık. Öyle acil bir durum da yoktu. Siz akaryakıt şirketine şunu diyebilirdiniz. ‘Tamam, biz işletme ruhsatını çıkartalım. Kaç yıl işletemedin burayı 4 yıl. Ruhsatı aldıktan sonra yapacağımız sözleşmeye 4 yıl daha ekleyelim ve yolumuza devam edelim.’ Bu yapılmak yerine Kartal’daki arazimizin tam ortasından 2.500 metrekarelik alanı bu akaryakıt şirketine satıyorsun. Dolasıyla ne oldu orada? Bütün olarak ileride bizim ya da başka bir yönetimin yapacağı proje çöp edildi. Arazinin tam ortasını yani kalbi satılarak değersiz hale getirildi. Yetmedi. Bu satıştan sonra ‘borcu azalttım’ dedi. Nasıl yani? İyi o zaman biz de gidip kulübün varlıklarını satarak borcu azalttık diyelim. Böyle saçmalık olur mu?” ifadelerini kullandı.

BURAK, KUCKA VE SOSSA'NIN MALİYETİ BİZE 350 MİLYON TL

Ağaoğlu, Burak Yılmaz, Sosa ve Kucka'nın kendi oyuncuları olduğunu belirterek, “Onlara tabiki sözümüz yok. Ama öyle anlaşmalar yapılmış ki bize toplam maliyetleri 350 milyon TL. Bu tam bir akıl tutulması. Allah’tan teklif edilip alınamayanlar var. Alsaydık tam batağa gidebilirdik. Bunlardan Giuliano için Zenit Kulübü’ne 10 milyon Euro, Medel için de kulübüne 5 milyon Euro teklif etmişiz” açıklamasını yaptı. BİZDE TRANSFER YASAĞININ KASITLI ALDIRILDIĞI ŞÜPHESİ OLUŞTU

Trabzonspor’a verilen transfer yasağını da incelediklerini, Muharrem Usta’nın kendi avukatlık ofisi başta olmak üzere, kulübün ilgili tüm birimleri tarafından gerek yazılı ve gerekse de sözlü defalarca uyarıldığını tespit ettiklerini açıklayan Başkan Ağaoğlu, “Yasak geliyorum demiş. Bero’nun kulübü uyarmış. FIFA uyarmış. Yetmemiş, beklemiş. Ama her şeyden haberi olan Muharrem Bey, parayı ödememiş. Burada yasağın kasıtlı bir şekilde aldırıldığı şüphesi bizde oluştu. Kulübü yönetilemez hale getirip kimsenin talip olmaması mı amaçlandı?" şeklinde konuştu.

DENETİMDEN SONRA GEREKLİ BÜTÜN YASAŞ İŞLEMLERİ TAKİP EDECEĞİZ

Muharrem Usta'nın kongre kararı aldığında giderayak bir takım icraatlara imza attığını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, “Alacakları Euro üzerinden tahsil ettikten sonra kulübe borç vermeye devam ettiği birikmiş alacaklarını bu defa giderayak dolara çevirdi. Alacaklarını Euro’dan tahsil işlemiyle ilgili de herhangi bir yönetim kurulu kararı yine yok. Haliyle bu işlem de usulsüz! Peki kulübümüzün zararı ne kadar? Yaklaşık 5 milyon lira. Kendisi işine geldiğinde dolar, işine geldiğinde Euro işine geldiğinde başka ülke para birimlerine dönüştürerek işlemlerini yürütmüş. Anlattığım şeylerin tamamı belgeli. Bu belgeler ışığında ortaya çıkan sonuç şu bize göre, güzide kulübümüzü içinden çıkılamaz, yönetilemez hale getirmiştir. Herhalde finalde buraya kimsenin talip olmamasını sağlayacaktı, kendine muhtaç edecekti. Başka ne olabilir, inanın aklımıza gelmiyor? Ama Trabzonspor camiasını tanımadığı ortaya çıkıyor ki biz yönetim olarak buna müsaade etmedik. Bu zorlu göreve talip olduk. Kulübümüzün sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Tabi ki biz bu iş ve işlemleri bağımsız denetim firmasına da inceletiyoruz. Bu inceleme bittikten sonra şeffaf bir şekilde kamuoyuyla da paylaşacağız. Gerekli bütün yasal boyutunu da sonuna kadar takip edeceğiz" diye konuştu.