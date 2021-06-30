Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür itirafı! 23 milyon Euro...

Mali Genel Kurul'da açıklamalar yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün transfer olma durumlarını değerlendirdi. Abdülkadir Ömür için Manchester City'nin 23 milyon euro verdiğini ve satmadığı için pişma olduğunu aktaran Ağaoğlu, Uğurcan Çakır konusunda aynı hatay düşmek istemediklerini açıkladı.

"İSİMLERİ DE VERİRİM SIKINTI YOK"

Ağaoğlu, Avrupa kupalarına katılamamalarının Muharrem Usta döneminde UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasına uyulmamasından kaynaklandığını hatırlattı, kendilerinin kısa süre içerisinde yaptıkları çalışmalara karşın bu cezanın kalkmadığını aktardı ve şöyle devam etti:

“Bir UEFA yöneticisinin, bir profesyonelin kendi ağzından itirafıdır! ‘Bu doğrultuda Trabzonspor Kulübü’nün üzerine gidilmesi ve bir an önce sonlandırılması konusunda Türkiye’den baskı olduğunu’ ifade etti. Ben bu isimleri de veririm, sıkıntı yok. UEFA orada, bizim karşımızda çok sert durdu. Yapmış olduğumuz sermaye artırımı için '2016–17-18 sürecini kapsamıyor' dediler, vergi affı için 2016’da FFP Komitesi’ndeki sorumlu profesyonel eğer vergi affını yaparsanız biz bunu kabul ederiz demesine rağmen yine aynı yöneticinin var olduğu kurul bu kez yapmış olduğumuz vergi affını gerçekçi bulmayarak kabul etmedi. Muharrem Usta’nın bağışlamış olduğu paraya sıra gelmedi.”

MANCHESTER CITY'DEN 23 MİLYON EURO

Transfer için konuşan Ağaoğlu, "Kendi yerli oyuncularımız eleştirildiği zaman kaçınız arkasında durdunuz da bugün bizi yerli oyuncuların önünü kapatmakla suçluyorsunuz? O zaman gelin el ele verelim birlikte geliştirelim. Uğurcan Çakır'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kez yaptım. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon euro verdiğinde satmadım, hata yaptım. Bir daha yapmam. Biz geldiğimiz de Uğurcan üçüncü kaleciydi. Bu kararı biz vereceğiz" diye konuştu.



