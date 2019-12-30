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  4. Ahmet Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.12.2019 16:26 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman'la yolların ayrılmasının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Konyaspor maçı sonrasında, özellikle 4-5 haftalık futboldan memnun olmadığımı, göze hoş gelmeyen bir futbol ortaya koyan Trabzonspor olduğunu söyledim. Ben öz eleştiri yaptım, anladığım kadarıyla sayın hocamız eleştiriyi kendi üzerine almış" dedi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karaman'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Hoca ile ilgili puan kaybettiğimiz maçlar sonrasında eleştiriler yapıldığında, kulüpte yaşanan her türlü olumsuzluğun tek sorumlusu benim dedim. Yanlış taktiğin de, pas hatasının da, yönetimsel yanlışın da sorumlusu benim dedim. Konyaspor maçı sonrasında, özellikle 4-5 haftalık futboldan memnun olmadığımı, göze hoş gelmeyen bir futbol ortaya koyan Trabzonspor olduğunu söyledim. Ben öz eleştiri yaptım, anladığım kadarıyla sayın hocamız eleştiriyi kendi üzerine almış.

"AYRILMAYI KAFASINA KOYMUŞ"

'Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım' gibi ifadeler kullandı hocamız. Gelmiş olduğumuz noktada, ayrılmayı kafasına koymuş, bu yönde düşünce oluşmuş kendisinde. Dün akşam üstü yapmış olduğumuz görüşmede de bunu ifade etti.

"GÜNDEMİMİZDE HERHANGİ BİR TEKNİK DİREKTÖR YOK"

Yok Şota hoca ile anlaşıldı, filan hoca ile anlaşıldı. Bilgi kirliliği var. Şu anda herhangi bir teknik direktör ismi gündemde değil. Hiç kimsenin, hiçbir şekilde endişesi olmasın. Belki biraz daha yükümüz ağırlaşacak ama bu camianın sırtımıza yüklediği görevin bilinci ve sorumluluğu ile bu kulübü çok daha iyi yerlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

"HAYAL KIRIKLIĞI VAR"

Allah verdiği canı, ne zaman alacağını bilir. Ahmet Ağaoğlu bu dünyadan gittiğinde, kulübün yapısının zaafa uğrayacağı düşüncesinde olmasın kimse. Kurduğumuz yapı, eksilmelerle sorun yaşanacak bir yapı değil. Ünal Karaman'ın kendisi, Divan Kurulu başkanımız ve genel sekreterimizle görüşmesinde göreve devam etme konusunda bir düşüncesi olmadığını ifade etmiş. Bizim ilişkimizi, başkan-hoca ilişkisi olarak nitelendirmek doğru olmazdı. Birbirimizi belli noktalarda anladığımızı tahmin ediyordum. Bu kadar yakın işbirliği içinde olan iki insanın bu şekilde birlikteliğinin sona ermesi kolay değil. Hayal kırıklığı var."

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
O sözleri söylerse Ünal hocanın üzerine alınmasindan daha normal ne olabilir? sayın başkan
ersun yanal'ın 20/1 fiyatına çalışan Tarbzona gönül vermiş başarılı bir teknik adamı siz daha çok ararsınız
hiç akıl yok yemin ederim bu ağaoğlunda
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