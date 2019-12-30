Ahmet Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karaman'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Hoca ile ilgili puan kaybettiğimiz maçlar sonrasında eleştiriler yapıldığında, kulüpte yaşanan her türlü olumsuzluğun tek sorumlusu benim dedim. Yanlış taktiğin de, pas hatasının da, yönetimsel yanlışın da sorumlusu benim dedim. Konyaspor maçı sonrasında, özellikle 4-5 haftalık futboldan memnun olmadığımı, göze hoş gelmeyen bir futbol ortaya koyan Trabzonspor olduğunu söyledim. Ben öz eleştiri yaptım, anladığım kadarıyla sayın hocamız eleştiriyi kendi üzerine almış.

"AYRILMAYI KAFASINA KOYMUŞ"

'Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım' gibi ifadeler kullandı hocamız. Gelmiş olduğumuz noktada, ayrılmayı kafasına koymuş, bu yönde düşünce oluşmuş kendisinde. Dün akşam üstü yapmış olduğumuz görüşmede de bunu ifade etti.

"GÜNDEMİMİZDE HERHANGİ BİR TEKNİK DİREKTÖR YOK"

Yok Şota hoca ile anlaşıldı, filan hoca ile anlaşıldı. Bilgi kirliliği var. Şu anda herhangi bir teknik direktör ismi gündemde değil. Hiç kimsenin, hiçbir şekilde endişesi olmasın. Belki biraz daha yükümüz ağırlaşacak ama bu camianın sırtımıza yüklediği görevin bilinci ve sorumluluğu ile bu kulübü çok daha iyi yerlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.