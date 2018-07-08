Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer, Burak ve Rodallega açıklaması

Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada kulübün 1 kuruş dahi fazladan para harcayacak durumu olmadığını belirtti ve "Transferini gerçekleştirmek istediğimiz oyuncular oldu. Maliyeti 1'di, 3 oldu. Kulübün menajerlere olan borcu 60 milyon lira civarında. Gerektiğininin dışında harcayabileceğimiz 1 kuruş paramız dahi yok" dedi.

Bordo-mavili ekibin başkanı transfer müjdesini verdi ve konu ile ilgili "Transfer, hem ekonomik sıkıntı yaratmayacak hem de kulübün gücüne güç katacak şekilde olacak. Önümüzdeki hafta içerisinde 2 oyuncu, kampa dahil olacak. İhtiyaç duyulan mevkilere de transfer çalışmaları içerisindeyiz" ifedelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü başkanı Ağaoğlu, kulübünden borçlarından bahsederken "10 gün içerisinde ödenmesi gereken 30 milyon lira var. Ödemelerin ardı arkası kesilmiyor. Rakamlar, milyonlar ile telaffuz ediliyor. Bugüne kadar nasıl geldiysek, aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

TRANSFERLERİMİZ BELLİ

Ağaoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti: "Trabzonspor gibi bir kulübün içerisinden çıkamayacağı bir sıkıntı yoktur. 10 milyon taraftarı olan, Türk futbolunun kilometre taşı olan bir kulübün sıkıntılı dönemleri olur, ayağı takılır ama yere düşmez. Transferin başladığı günden bu yana para harcamadık. Hangi bölgeye oyuncular alacağımız, ne kadar para vereceğimiz belli."