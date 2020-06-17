Ahmet Ağaoğlu: Nwakaeme'nin sakatlığını Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ahmet Ağaoğlu, "Anthony Nwakaeme'nin sakatlığını Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum. İlk faulde düdüğü çalacaktı. Fernando Muslera'nın pozisyonunda da yardımcı bayrak kaldırmadı, sakaltnadı. Hakemler dikkat etmeli." dedi.
Ahmet Ağaoğlu, "Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu'nun pozisyonunda Fenerbahçe kulübesi, Mustafa Öğretmenoğlu'na itiraz etti, o da Cüneyt Çakır'a bildirdi. Penaltımız verilmemesine rağmen golümüzü atıyoruz, bu hep böyle oluyor ama sakatlık pozisyonlara dikkat etmeliler. Bize her yer Trabzon" açıklamasını yaptı.
23 yıllık hasret sona erdi!
Trabzonspor finalde!
Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Volkan Demirel'den flaş tepki! "Otur yerine!"
G.Saray'da bir ayrılık daha!
Barcelonalı yıldızdan Muslera'ya mesaj!
Dev karşılaşmada kadroya alındı!
Beşiktaş'ı Galatasaray'a tercih ederim
Dili boğazına kaçmıştı... Yaşananları anlattı
Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum