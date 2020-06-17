Ahmet Ağaoğlu: Nwakaeme'nin sakatlığını Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"CÜNEYT ÇAKIR'A FATURA EDİYORUM"

Ahmet Ağaoğlu, "Anthony Nwakaeme'nin sakatlığını Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum. İlk faulde düdüğü çalacaktı. Fernando Muslera'nın pozisyonunda da yardımcı bayrak kaldırmadı, sakaltnadı. Hakemler dikkat etmeli." dedi.

"BİZE HER YER TRABZON"

Ahmet Ağaoğlu, "Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu'nun pozisyonunda Fenerbahçe kulübesi, Mustafa Öğretmenoğlu'na itiraz etti, o da Cüneyt Çakır'a bildirdi. Penaltımız verilmemesine rağmen golümüzü atıyoruz, bu hep böyle oluyor ama sakatlık pozisyonlara dikkat etmeliler. Bize her yer Trabzon" açıklamasını yaptı.

