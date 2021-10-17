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Ahmet Ağaoğlu: "Penaltı ve kart kararı doğru"

17.10.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 9. haftasın Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Dev mücadelenin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuştu.

Ahmet Ağaoğlu: "Penaltı ve kart kararı doğru"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SADECE 1 MAÇ KAZANDIK"

Biz sadece 1 maç kazandık, bir sonraki maçı kazandığınızda bu maç anlam ifade eder. Ligin 4'te 1'ini oynadık, önümüzde 4'te 3'ü var. Aynı ciddiyetle, aynı disiplinle, rakibe saygı göstererek oynayacağız. Geniş bir kadroya sahibiz, Marek Hamsik'in eksikliği de önemli faktördü ama onun yerine görev yapabilecek oyuncular vardı.

"SOYUNMA ODASINA İNDİM"

İlk defa bu sene, hocanın müsaadesiyle soyunma odasına indim. Oyuncularımızın mutluluğu vardı, tebrik ettik, teşekkür ettik. İnanılmaz bir sevinç vardı.

"ŞİKAYETÇİYDİK HEP"

Penaltı VAR incelemesiyle verildi. Şikayetçi olduğumuz pozisyonlarda hakemlerin VAR'a çağrılmamasından şikayetçiydik hep.

"KIRMIZI KART DOĞRU"

Verilen kırmızı kartta gördüğüm kadarıyla, rakibimizde farklı görüşleri olan yöneticiler de var, ağır bulmuşlar. Benim gördüğüm kadarıyla ayakla itme var, müdahale var.

"MHK İÇİN TFF İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

MHK ile görüşmelerimiz oldu. Çarşamba günü Kulüpler Birliği adına şahsım, Fenerbahçe Başkanı sayın Ali Koç, Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ile TFF ile tekrar toplantı yapacağız. Talepler 3 aşağı 5 yukarı kamuoyu ile paylaşılıyor. Bazı arkadaşlar final, falan başkanla konuştum, öyle bir şey yokmuş diyerek, işi sulandırmaya çalışıyorlarsa da MHK'nın yapısından, hakem kararlarından, atamalardan, değerlendirmelerden kulüplerin tamamına yakın bir kulübü, 18 kulüp rahatsız. 2 kulüp çekimser. Bunun rehabilite edilmesi anlamında bir çalıştay yapma ve değişiklikleri tartışacağımız bir toplantı gerçekleştirilecek.

"PANDEMİNİN ETKİLERİ BUNLAR"

Nwakaeme ve Peres'te çekme var ama 1-2 gün geçtikten sonra MR neticesinde belli oluyor. Bu süreçte maalesef, pandemi sonrasında sıkça rastladığımız, takımlar için sıkıntı yaratan şeyler bunlar. Pandeminin olumsuz etkilerinin sakatlıklarda önemli neden olduğunu düşünüyorum.

TRİBÜNDEKİ GERGİNLİK

Konuşma ve işitme engelli bir taraftar eliyle bir şey anlatmaya çalışırken yanlış anlaşılma olmuş. Fenerbahçeli idareciler tarafından da bana aktarılan bu. O anlaşılınca sorun kalmadı.

"HAYATIMIZIN HATASI OLUR"

Namağlup olabilirsiniz, bir hafta sonra yenilince o gider. Önümüzdeki hafta Allah korusun kaybettiğinizde sıfırdan başlarsınız. Şu anda nerede olduğumuz önemli değil, bu maç geride kaldı. Bu maça kitlenip kalırsak hayatımızın hatasını yapmış oluruz.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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