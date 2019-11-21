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Ahmet Ağaoğlu temkinli konuştu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.11.2019 14:38 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, luslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamalarda Süper Lig'in 12. haftasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçıyla ilgili temkinli konuştu.

Ahmet Ağaoğlu temkinli konuştu

Ahmet Ağaoğlu, "Bizim en zorlandığımız rakiplerimiz, en az galibiyeti olan, alt sıradaki takımlar oluyor. En fazla puanı da bu rakiplere karşı kaybettik. Bu açıdan Ankaragücü maçı son derece önemli. Hiçbir maç oynanmadan kazanılamıyor. Bizim için her maç aynı zorlukta. Her rakibe aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Bütün rakiplerimize aynı oranda saygı duyuyoruz. Rakibe saygı duymazsanız her maçı da aynı ciddiyetle oynamadığınız takdirde farklı sonuçlarla

karşılaşabilirsiniz. Ligde şu an itibarıyla özellikle zor rakip kolay rakip diye bir şey söz konusu değil. Her takım her takımı yenebilecek güçte. Bizim en zorlandığımız rakiplerimiz, en az galibiyeti olan, alt sıradaki takımlar oluyor.

En fazla puanı da bu rakiplere karşı kaybettik" diye konuştu.

20 milyon euroluk bir bütçeyle sezona başladıklarını hatırlatan Ağaoğlu, "80-85 milyon euro bütçesi olan kulüplerle ben 20 milyon avroluk bütçeyle aynı mücadeleyi veriyorum. Aynı hedef için. Aradaki açığı kapatmak için çok farklı şeylere ihtiyaç var. Açığı ancak mücadele ederek kapatabilirsiniz. Taraftar desteğine, aynı zamanda da aidiyet duygusuyla mücadele eden futbolcucu topluluğuna ihtiyaç var. Bizim maçlardaki mücadele gücünü diğer maçlarla kıyaslayınca biraz üst düzeyde olduğunu görüyoruz. 10 kişi kaldığımız Alanyaspor maçında bu çok çarpıcı olarak ortaya çıktı. Mücadele gücü bu kadar yüksek olunca, bu kadar fazla efor sarfedince sakatlıkların olması da doğal. Bazıları fiziksel, yarıya yakını da darbeye bağlı. Bunları da düşünerek kadromuzu geniş tuttuk. Sakatlıklar tabii önemli ama netice itibarıyla Trabzonspor formasıyla sahaya çıkan 11 oyuncuyla mücadelenizi sürdürüyorsunuz, bunlar bahane olmamalı" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan transfer teklifi gelmediğini de dile getirdi.

(DHA)

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ahmet ağaoğlu Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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