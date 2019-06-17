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Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor gönüllerin şampiyonu oldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.06.2019 10:28 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, farklı takım taraftarlarının da bu senenin Trabzonspor'unu çok sevdiğini, takdir ettiğini belirterek, "Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu. Bu bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Trabzonspor aslında gönüllerin şampiyonu olduğu kadar vicdanların da şampiyonu oldu." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor gönüllerin şampiyonu oldu

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün aylık dergisinde, geride kalan sezonun değerlendirmesini yaptı ve yeni sezon için beklentilerini aktardı.

Sezonu alınlarının akıyla tamamladıklarını anlatan Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sezonun bizim için anlamı büyüktü. Umudu enkazından çıkararak sakatlıkların, haksızlıkların ve şanssızlıkların içinden bir takım yaratmayı başardık. Sevgili hocamız Ünal Karaman ve teknik kadromuzun sezon boyunca eşine az rastlanır bir emek ve özveri göstermesi, büyük Trabzonspor ailesinin tüm paydaşlarının futbolcularımızı aynı inanç ve sevgi ile kucaklaması, sezon başında imkansız gibi görülen bir hayali gerçek kıldı. Genci, tecrübelisi, yerlisi ve yabancısı ile 'takım' olmayı kısa süre içinde başaran bordo-mavili futbolcularımız, ligi dördüncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Bu başarının ötesi de vardı. Altyapıdan yetişen futbolcularımız ve deneyimli oyuncularımızın sahada ortaya koyduğu uyum, dostluk ve iş birliği, hepimizde Türk futbolunda örneğini nadiren gördüğümüz bir 'okul takımı' duygusu uyandırdı."

Ağaoğlu, bordo-mavili takımın kamuoyunda büyük bir sempati ile karşılandığını vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı:

"Gençlerimizin dinamizmi, armaya inanmışlığı ve amatör ruhla sergiledikleri mücadele aslında yalnızca Trabzonspor'un değil, ülke futbolunun da son yıllarda özlemini çektiği güzelliklerdendi. Bu nedenle farklı takım taraftarları da bu senenin Trabzonspor'unu çok sevdi, takdir etti. Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu. Bu bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Trabzonspor aslında gönüllerin şampiyonu olduğu kadar vicdanların da şampiyonu oldu. Puan kaybı yaşadığımız maçlarda hakemlerin hatalı kararları ve maalesef biz sahadayken birden yok olan VAR mekanizmasının büyük rolü var."

Gelecek sezonla ilgili düşüncelerini açıklayan Ağaoğlu, "Gelecek sezondan beklentimiz, Trabzonspor'umuzun istikrarlı yükselişini, sadece saha içinde değil, saha dışında da sürdürmesidir. Trabzonspor deyince bundan sonra futbolseverlerin aklına her zaman, sahada tüm benliğini ortaya koyan, mücadeleci, sportmen ve dinamik bir takım gelecektir. İnanın ki bu senenin Trabzonspor'u, birkaç sene içinde kopacak 'fırtına'nın da habercisidir." değerlendirmesinde bulundu.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
puhaaaaaaaaaa.....5 leri yerkende gönüllerin sultanıydınız....puhaaahaaa...
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