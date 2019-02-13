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Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'u tüm hedeflerine ulaştıracağız

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.02.2019 10:07 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, destekle, sabırla, inançla, birlik ve beraberlikle Trabzon'un bu gençlerinin önünü açacak ve Trabzonspor'u tüm hedeflerine ulaştıracaklarını bildirdi.

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'u tüm hedeflerine ulaştıracağız

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, ligde de kupada da mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti.

Takımda yer alan oyuncularının sergiledikleri oyun, yıllardır arzu ettikleri, özlemini çektikleri Trabzonspor kimliğinin sahaya yansıması anlamında umut verdiğini kaydeden Ağaoğlu, "Dahası, oldukça düşük yaş ortalamasına sahip olması ve Süper Lig'de görülmemiş bir oranda altyapı futbolcularını bünyesinde bulundurması sebebiyle de gelecek adına hepimizi heyecanlandırıyor. Trabzonsporumuzun bugün kadrosunda yer alan 29 oyuncunun 16'sı altyapımızdan A takıma yükselen gençlerimiz. Yani, takımın yüzde 55'i altyapı oyuncularından kurulu. Bu, Türk futboluna emsal olacak bir yapılanmaya işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN TRABZONSPOR'DAN BAŞKA AŞK YOK"
Ağaoğlu, A takım teknik ekibinin, Trabzonspor altyapısının başarısını gençlere duyduğu güven ile taçlandırdığını, tarihi başarılarını tekrarlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Pek çok futbol insanının 'risk' olarak yorumlayacağı bir karar alarak bu genç oyuncuları oyun içinde değerlendirerek onlara büyük bir öz güven kazandırdı. Bizler de destekle, sabırla, inançla, birlik ve beraberlikle Trabzon'un bu gençlerin önünü açacak ve Trabzonsporumuzu tüm hedeflerine ulaştıracağız. Tıpkı sizlere yazdığım o mektuptaki gibi; birileri ceza dese de biz 'ödül' adledeceğiz. Birileri 'yaptırım' diyecek, biz 'mükafat.' Birileri 'VAR' diyecek, biz ısrarla 'yok' diyeceğiz. Çünkü bizim için bordo maviden başka renk, Trabzonspor'dan başka aşk yok! Pusulamız Trabzonspor, rotamız Akyazı olacak. Tarihi başarılarımızı tekrarlayacağız. Biz zaten unutmamıştık ancak çok yakın bir zamanda tüm Türkiye'ye hatırlatacağız."

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Anahtar Kelimeler:
ahmet ağaoğlu Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
isteyerek veya istemedende olsa kumpasa alet olup FENERBAHÇE düşmanlığını körüklediğiniz vede alnının akıyla bileğinin hakkıyla kazanılan 2011 şampiyonluğunda FENERBAHÇEYE b.k attığınız sürece .hep sürünün inşallah dahada beter olun ağlayın zırlayın.
iyi yoldayız başkan 3 sene sonra süper bir trabzon olucak allah izinle
ne altyapıymış arkadaş,bu diğer futbolcular uzaydan mı iniyor.her futbolcu bir takımın altyapısından yetişiyor sonuçta sistem zaten bu.sürekli olanla övünüyoruz,biraz neyimiz eksik onu konuşun.önce yetenekli oyuncuyla iyi oyuncuyu ayırın,bu genç yetenekleriniz neden yeterince gelişemiyor,acaba babacan hocalar yerine pozisyon bilgisi verebilecek,işin teorisini iyi bilen hocalarla mı çalışsanız.sakatlık oldu takım çöktü,yerlilerin hiç biri ikinci bir pozisyonu oynamayı bilmiyor.
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