Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor ülke futbolunun önderliğini yaptı

Törende, Trabzonspor'da görev yapan ve ebediyete intikal eden kişiler için hazırlanan sinevizyon gösterildi; vefat eden kurucu üyeler, yöneticiler ve taraftarlar için dua edildi, ardından da 51. yıl anısına hazırlanan pasta kesildi. Vali Yücel Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un marka bir kuruluş ve kulüp olduğunu söyledi.

Buradaki törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski başkanlardan Atay Aktuğ ve Salih Erdem ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kulübün eski ve mevcut yöneticileri katıldı.

Bunun daha iyi olması için herkesin gayret gösterdiğini belirten Yavuz, "İnşallah bu sezon ve sonrasındaki sezonlar daha başarılı olacaktır. Yeter ki birlik beraberlik içinde olup birbirimizi desteklemeye devam edilim." dedi.

Başkan Ağaoğlu: Bugün 'dur' dediğimiz noktadayız

Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Trabzonspor'un doğuşunun sancılı ve zor olduğunun altını çizerek, "Ama ülke futbolunun önderliğini yaptı. Anadolu'da bir ihtilali gerçekleştirdi. Biraz son yıllarda rotamızdan çıktık. Dümen sularına girmeyi tercih ettik. İşin kolayına kaçtık. Bizim bugün yaşadığımız en büyük tehlike ve sıkıntı, bizim gençlerimiz futbolu artık İstanbul'un üçlerinin oynadığı oyun gibi zannediyor. Oysa biz biziz ve hiç kimseye benzemeyiz." diye konuştu.

"Bizi taklit edenler, bizim gittiğimiz yolu takip edenler olabilir, olmuştur." ifadesini kullanan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Kitabını yazdık, o kitap Anadolu'ya dağıtıldı. Trabzon İdmanocağı'nın kaptanı Süleyman Rıza Kuğu'nun yazdığı 'Asosyeşın (Association) Futbol' kitabını rahmetli Kazım Karabekir Paşa Trabzon'a ziyaretinde tanesine 1 lira ödeyerek Anadolu kentlerine dağıttı ve Anadolu'ya futbol Trabzon'dan yayıldı. İzmir İdman Cemiyeti, İstanbul İdman Cemiyeti ve Trabzon İdman Cemiyeti kuruluyor. Fikstür dahilinde ilk maçlar Trabzon'da oynanıyor. Zamanın Spor Alemi Dergisi 'Trabzon'un yaptığını biz yapamadık' diyor. Kütüphanelerde, arşivlerde o sayı mevcuttur. Biz sonra kalkıp birilerinin dümen suyuna gireceğiz, hayır. Gençlerimize ve çocuklarımıza bunu lütfen anlatalım ve öğretelim. Biz bize benzeriz, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak, bunu da nesillerden nesillere aktarmak zorundayız."