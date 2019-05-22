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Ahmet Ağaoğlu: Ünal Karaman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacağız

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'la ilgili taraftara müjdeyi verdi. Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacaklarını ve aralarında hiçbir problemin olmadığını açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu: Ünal Karaman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacağız

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman ile aralarında hiçbir problemin olmadığını ifade etti.

Ünal Karaman ile aylardır yeni sezonun yapılanması ve planlamasını yaptıklarını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki iki sene daha hocamızla devam ediyoruz. Kulüp başkanı olarak bunu çok açık ve net söylüyorum, hocamızla önümüzdeki iki sene daha birlikteyiz. Eğer sorun kamuoyunun önüne çıkıp bir imza atmaksa bunu atarız ama kulübüne gönülden bağlı insanlar bu tip küçük detaylara zaten takılmaz, biz de takılmıyoruz. Kendisiyle devam etmeyeceğimizi söyleyenler bunu nereden çıkarıyorlar bilmiyoruz. Biz hocamızla yolumuza devam ediyoruz."

Sezon başında göreve getirilen Karaman, bordo-mavili takımın başında Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 40 karşılaşmada 21 galibiyet 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda ederken, Süper Lig'de ise sezonu 4. sırada tamamlamayı garantileyerek, Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.

ERTUĞRUL DOĞAN: SENEYE AVRUPA'DA OLURUZ

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Seneye Avrupa'da oluruz." dedi.

Bordo-mavili kulübün finanstan sorumlu başkan yardımcısı Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un üst kurula sevk edilmesi yönünde verdiği karar konusunda, "Geriye dönük sıkıntılarımızın olduğu aşikar lakin hepsini aşıyoruz. Ceza alacağımızı düşünmüyoruz. UEFA'da ceza kuruluna sevkimiz söz konusu ama kendimizi çok iyi anlattık. Özellikle başkanımızın yaptığı sunum çok verimli geçti, sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Seneye Avrupa'da oluruz." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de son hafta maçlarına göre üçüncülük şansı bulunan Trabzonspor'un yöneticisi, "Trabzonspor için üçüncülük 'başarı' diyemeyiz ama yaşanan ortamda gelinen nokta için sezonu iyi geçirdiğimizi değerlendirebiliriz. Ama asla ve asla bundan tatmin olmadık." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yılın sorunlarını büyük kısmını aştık gibi duruyor" diyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor önümüzdeki yıllar üzerine koyarak devam edecektir. Amacımız hem alttan gelen gençlerimizin önünü açmak hem oyuncuları geliştirdikten sonra ciddi rakamlarla Avrupa'ya satmak. Sonra alttan gelenlerin önünü tekrar açmak. Gelecek sezonun planları hazır. Görüşmelerimizin tamamını yaptık, önümüzdeki sezon daha başarılı Trabzonspor olacağını düşünüyorum."

Transfer konusunda teknik direktör Ünal Karaman'ın net değerlendirmesinin henüz hazır olmadığını kaydeden Doğan, "Tüm bölgeler için Trabzonspor'un eksikliği nedir, değerlendirmeyi yaptık. Maddi anlamda Trabzonspor'u yormayacak özellikle genç oyuncular olmak üzere transferler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın durumlarına değinen Doğan, "Net teklif yok ama birçok takımın takip ettiğini biliyoruz. Yusuf ve Abdülkadir önemli oyuncular. Abdulkadir Parmak, Hüseyin, kalecimiz hepsi çok önemli. Önümüzdeki senelerde Türk futbolu bu isimleri çok konuşacak. Altyapıda daha çok oyuncu var. Bu oyuncuların transferinde bizi tatmin edecek rakam olmalı. Trabzonspor sıkıntılarını aşar." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon hedefin şampiyonluk olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Doğan, "Biz kelimelere yazık etmek istemiyoruz. İlk başta kulübü doğru yönetmek istiyoruz, doğru işler yapmak istiyoruz. Doğru ekonomiyle ilerlemek istiyoruz. Taraftarlarımıza derdimizi iyi anlatmak istiyoruz. Onlarla bütün olmak istiyoruz. Onları yapabilirsek başarı gelecektir." diye konuştu.

"HAKEMLERİN DE GAZABINA UĞRADIK"

Bu sezon bazı şansızlıklar yaşadıklarını anlatan Doğan, şunları söyledi:

"Biraz direklerin gazabına uğradık. Hakemlerin de gazabına uğradık. Çok önemli maçlarda çok önemli hakem hataları oldu. Bazı hakemler bazı maçlarda topu oyuna soktu, bazılarında gözüyle gördüğünü çalamadı. Kimse bizi tersine inandıramaz. Özellikle İstanbul'daki Galatasaray maçında inanılmaz hakem fiyaskosu yaşadık. Bunların yanında Başakşehir, Beşiktaş maçlarında da oldu. 28 topumuz direkten döndü, sanırım bu bir rekor. Önümüzdeki sezona artık bunlara da izin vermeyecek şekilde bakacağız."

Hakem konusunda her takımın kaygısının bulunduğunu vurgulayan Doğan, "Bizim de var. VAR sistemi ilk sene olması itibarıyla oturmamış olabilir. Sistemle ilgili sıkıntılar tabii ki olabilir. İtirazımız onlara değil. İtirazımız gözüyle gördüğü şeylerin çalınmaması. 'Görmedi' demiyorum, görülüp çalınmaması, bunu aşmamız lazım. Hiçbir takımın hakkının yenmesini istemiyoruz. Özellikle Anadolu kulüplerin birçoğunda daha bariz hakem hataları yaşandı. Erzurumspor'un başına gelenler, kimsenin yaşamasını istemiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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