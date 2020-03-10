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Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.03.2020 21:07 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi.

Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi!

Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunmaları" nedeniyle TFF Etik Kurulu'na sevk edildi.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;

Hukuk Müşavirliği'nce 10.03.2020 tarihinde Etik Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, 07.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SEMİH ÖZSOY'un, 08.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.


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