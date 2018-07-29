Ahmet Ağaoğlu Zargo Toure transferini bitirdiklerini açıkladı!

Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Hosseini'de 15 gün süren bir sorun vardı, o sorun bugün ortadan kalktı. Bu gece yarısı bir diğer stoperimiz gelecek. Zargo Toure geliyor bu akşam. 1 stoper transferi daha olacak." ifadelerini kullandı.

Olcay Şahan'ın Beşiktaş'a gideceği iddialarını yalanlayan Ahmet Ağaoğlu, "Olcay Şahan'ın Beşiktaş'a gideceği iddialarına gülüyorum. 45 gündür bizden gitmeyen oyuncu bırakmadılar, sahaya çıkacak oyuncu kalmayacaktı" şeklinde konuştu.

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için teklif edilen rakamları açıklayan Ağaoğlu, "Yusuf ve Abdülkadir için telaffuz edilen rakamlar 12-17 milyon euro civarında. Ben onların değerini bulduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki sezondan sonra belki düşünülebilir" dedi.

