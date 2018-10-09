Ahmet Ağaoğlu: Zirve yarışı içinde olacağız

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın zirve yarışı içinde olacağını belirterek, bundan kimsenin şüphe duymamasını istedi.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları olumsuzluklara karşın ligin ilk 8 haftası sonunda Trabzonspor'un bulunduğu yerin iyi olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un sahada inanan, kenetlenmiş bir kadrosunun bulunduğunu belirten Ağaoğlu, "Bu takım her zaman o zirve yarışı içinde olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda ligde en güçlü kadrolardan birine sahibiz." dedi.

Ağaoğlu, buna karşın göreve geldikleri andan itibaren özellikle ekonomik alanda boğuştukları birçok sıkıntının, problemlerin olduğunu ve bunun herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu sıkıntılar herkesin malumu. Bu tür şeyler istesen de istemesen de takımın performansına yansıyor. Takım dediğin sahadaki 11 değil ki. Takım dediğin 28 futbolcu, teknik heyet, malzemeci, masör, doktor, idari görevli, yönetici, başkan, taraftarı, medya. Benim kafamdaki Trabzonspor takımı bu. Onun için birimlerin herhangi birinde aksama olduğu zaman ister istemez saha sonucuna kadar etki yaratıyor. Bu olumsuzlukları ne kadar giderirsek bu doğal olarak takımın performansına da yansıyacak."