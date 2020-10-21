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Ahmet Bulut: Dorukhan Toköz için görüşmeler sürüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.10.2020 14:18 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta oynayan Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama geldi. Ahmet Nur Çebi'nin "Beşiktaş'ta oynamak isterse sözleşme imzalarız. Yoksa yolu açık olsun" dediği Dorukhan için Ahmet Bulut, "Görüşmeler sürüyor" dedi.

Ahmet Bulut: Dorukhan Toköz için görüşmeler sürüyor

Beşiktaş'ın gündemindeki konulardan bir tanesi Dorukhan Toköz'le sözleşme yenilenip yenilenmeyeceği meselesi.

2018-19 sezonunun başından Eskişehirspor'dan transfer edilen ve ilk sezonunda başırılı bir performans sergileyen Dorukhan, geçen sezon sakatlığı nedeniyle çok fazla süre alamamıştı. Beşiktaş'ın bir önceki yönetimi ise milli futbolcuya sözleşmesini uzatma ve aldığı ücreti yükseltme sözü vermişti.

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Yeni sözleşme konusunda henüz kesin bir sonuç alınmadı. Beşiktaş'taki ilk sezonundan sonra Udinese'nin ısrarla istediği Dorukhan, devre arası için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine geldi haberlerine konu oluyor.

Konuyla ilgili Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorusunu yanıtlayan, Dorukhan'ın yeni temsilcisi Ahmet Bulut, "Henüz ortada bir şey yok. Görüşmelerimiz sürüyor. Bu bir süreç... Bir kere görüşürsünüz, ikinci, üçüncü hatta dört ve beşinci görüşmeyi yaparsınız. Normal işleyen bir görüşme süreci. Henüz karar vermedik. Beşiktaş yönetimiyle bugünlerde bir kez daha görüşeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

ÇEBİ: DORUKHAN TOP OYNAMAK İSTERSE KONTRAT İMZALARIZ

Öte yandan siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde Dorukhan hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Beşiktaş’ta futbol oynamak isteyen herkese kapımız açık. Beşiktaş’ta top oynamak istemeyenle de işimiz olmaz. Dorukhan top oynamak isterse kontrat imzalarız. İstemezse Allah yolunu açık etsin. Sergen Hoca kendi ihtiyaçlarını kendisini belirler. Yardımcı hoca talebi varsa, zaten yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.

(AJANSSPOR)


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