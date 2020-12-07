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Ahmet Çakar: Ali Palabıyık tehlikeli adam

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.12.2020 10:14 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı eski hakemlerden yorumcu Ahmet Çakar, Denizlispor - Fenerbahçe maçının tartışılan ismi Ali Palabıyık'ı hedef aldı.

Ahmet Çakar: Ali Palabıyık tehlikeli adam

Denizlispor - Fenerbahçe maçında Serdar Aziz'in çift sarı karttan atılması başta olmak üzere birçok kararı tartışılan hakem Ali Palabıyık, FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar'ın da hedefindeydi.

Ahmet Çakar, mücadeleyle ilgili düşüncelerini aktardığı yazısında "Ali Palabıyık tehlikeli adam" ifadesini kullanırken, çarpıcı tespitlerde bulundu. Ahmet Çakar'ın Sabah gazetesinde yer alan köşe yazısının önemli bazı kısımları şöyle:

"Ali Palabıyık havalanmış, kötü niyetli. İddia ediyorum tam bir kötü niyet resitali verdi. Verdiği ilk penaltı kesinlikle hatalı. Top Denizli'li santrforun kafasından, Serdar'ın üst kol-omzuna çarpıyor. Kol açık olabilir. Çünkü Serdar kafaya yükselmiş, mesafe yarım metre, penaltı asla kabul edilemez. Hele hele bu penaltıda verilecek sarı kart hiç kabul edilemez. Üstelik VAR kontrolüne giderken, Serdar'a sarı kart göstermesi hakemlik kafasızlığı. Belli ki VAR'da bir şeyler oldu. Serdar da işin içinde. Böyle hata yaparsan, adamı da atmak zorunda kalır ve rezil olursun. İkinci rezilliği olmayan penaltıyı verdi, gitti VAR'dan düzeltti. Anladığım bir şey var: Ali Palabıyık artık Türk futbolu için tehlikenin ta kendisidir.

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