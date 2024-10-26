SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ahmet Çakar canlı yayında olduğunu unuttu gaz çıkardı, programı apar topar bitirdiler!

Ahmet Çakar canlı yayında olduğunu unuttu gaz çıkardı, programı apar topar bitirdiler!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.10.2024 22:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, YouTube'da yayınlanan bir programda canlı yayın kazası geçirdi. Bir anda yayında olduğunu unutan Çakar gaz çıkarınca stüdyoda ortalık karıştı. İşte detaylar...

Ahmet Çakar canlı yayında olduğunu unuttu gaz çıkardı, programı apar topar bitirdiler!

BTV isim YouTube kanalında yayınlanan programda yorumculuk yapan Ahmet Çakar canlı yayında herkesi şaşkına çeviren bir harekete imza attı.

Bışar Özbey, Gökhan Dinç ve Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte gündemi değerlendiren Çakar, Galatasaraylı Yunus Akgün'ün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 117 bin TL para cezası almasını değerlendirdiği sırada gaz çıkarma sesi duyuldu.

BIŞAR ÖZBEY GÜLMEYE BAŞLADI

s-d7e5de4cf7ba2ce5e06a49ed5b09350af4819d01

Canlı yayında olduğunu unutan Çakar yana doğru dönüp gaz çıkardı. Programın moderatörü Bışar Özbey kendisini tutamayarak bir anda gülmeye başlarken, Gökhan Dinç ve Rasim Ozan Kütahyalı ilk etapta tepki vermedi.

PROGRAMI APAR TOPAR BİTİRDİLER

s-042ccb931eda2fcb3af13390140b39bec4d2a052

Yaşanan bu olaydan sonra Gökhan Dinç ayağa kalkıp stüdyoyu terk ederken, Rasim Ozanmasaya vurarak gülmeye devam etti. Ahmet Çakar bu olaylar yaşanırken yaptığı hareketin canlı yayına yansıdığını fark edip, kıpkırmızı oldu. Yine de istifini bozmayan Ahmet Çakar programın kapanışını el sallayarak yaptı.

İŞTE O ANLAR...

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar gaz çıkarma son dakika Canlı yayın
En Çok Okunan Haberler
Adım adım savaşa! İsrail'in saldırısı sonrası ilk açıklama: Misilleme gelecek mi? İran'dan ABD'ye çok sert çağrı

Adım adım savaşa! İsrail'in saldırısı sonrası ilk açıklama: Misilleme gelecek mi? İran'dan ABD'ye çok sert çağrı

Korkutan görüntülerin adresi Adana! Dev meteor böyle görüntülendi

Korkutan görüntülerin adresi Adana! Dev meteor böyle görüntülendi

Lige damga vuran maç! 8 dakikada 2 penaltı kaçtı... Başkan tribünde çıldırdı

Lige damga vuran maç! 8 dakikada 2 penaltı kaçtı... Başkan tribünde çıldırdı

''Real Madrid anlarsa Arda Güler'i tesislere sokmaz"

''Real Madrid anlarsa Arda Güler'i tesislere sokmaz"

Yunanlar çılgına döndü! Fenerbahçe'yi şikayet ettiler...

Yunanlar çılgına döndü! Fenerbahçe'yi şikayet ettiler...

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in menajerinden Galatasaray resti!

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in menajerinden Galatasaray resti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.