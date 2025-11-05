Ahmet Çakar'dan Ajax - Galatasaray maçı için sürpriz tahmin! Skoru paylaştı ve ekledi: "Ben böyle biteceğini düşünüyorum"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Ajax – Galatasaray karşılaşması öncesinde spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan skor tahmini geldi.

"MAÇ SKORU 1-1 BİTECEK"

Galatasaray'ın Ajax deplasmanından 1-1'lik skorla ayrılacağını söyleyen Çakar, "Ben Galatasaray-Ajax maçının 1-1 berabere biteceğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray Ajax'ı yenerse hedefleri büyür, ilk 8'i düşünür. Diyelim Ajax'a yenildin ama iç sahada Union SG'yi yenersen bir sıkıntı olmaz. Çünkü Ajax'ın ismi ve itibarı daha yüksek" dedi.

"ATLETICO MAÇI ZOR GEÇECEK"

Galatasaray'a Atletico Madrid maçı hakkında da uyarılarda bulunan Çakar, "Galatasaray-Atletico Madrid müsabakası zor geçecek. Atletico, son haftalarda manasız puanlar kaybetti. Galatasaray'ı zorlayacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.